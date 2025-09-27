Agenda cultural y recreativa para este sábado en San Miguel de Tucumán

San Miguel de Tucumán ofrece una variada programación de actividades culturales, recreativas y artísticas para este sábado 27 de septiembre.
- 9.30 - Caminata guiada gratuita por el casco histórico. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística (Congreso y Crisóstomo Álvarez). Inscripciones: https://linktr.ee/busturisticosmt. Se suspende por lluvia.
- 10 a 13 y de 15 a 20 - Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel, Parque 9 de Julio. Llevar DNI.
- 11 - Paseo guiado gratuito en el Bus Turístico por el barrio Ciudadela. Salida desde plaza Independencia (calle Laprida 50). Inscripciones mediante QR en la parada o en https://linktr.ee/busturisticosmt.
- 16 - Paseo guiado histórico y cultural en el Bus Turístico. Salida desde plaza Independencia. Inscripciones gratuitas mediante QR o formulario digital.
- 16 a 21 - Feria, música y elección de la Reina de la Primavera en el barrio Manantial Sur (avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón). Cierre con show en vivo de Los Avelinos 3G a las 21.45.
- 16 a 22 - Feria de Emprendedores en el Polo Gastronómico del Parque El Provincial (avenida Roca y Chacabuco).
- 16 a 23 - Feria de Artesanos en el Parque Avellaneda (avenida Mate de Luna y caminerías internas).
- 17 a 00 - Feria Gourmet en el Parque Avellaneda (calle Asunción).
- 17 - Instalación-performance “Ensueños” en la Casa Museo de la Ciudad. Participación de mujeres de pueblos originarios y artistas invitados. Entrada libre y gratuita.
- 19.30 - Espectáculo multimedia 4D “Batalla de Tucumán - Los Decididos de la Patria” en el Lago San Miguel. Gratuito. Se suspende por lluvia.
- 21.30 - Obra musical “Yiya, el musical” en el Teatro Municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1550). Entrada general $26.000. Disponibles en boletería desde las 17 o en entradas.smt.gob.ar.