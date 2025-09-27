Secciones
SociedadActualidad

Agenda cultural y recreativa para este sábado en San Miguel de Tucumán
Hace 1 Hs

San Miguel de Tucumán ofrece una variada programación de actividades culturales, recreativas y artísticas para este sábado 27 de septiembre.

  • 9.30 - Caminata guiada gratuita por el casco histórico. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística (Congreso y Crisóstomo Álvarez). Inscripciones: https://linktr.ee/busturisticosmt. Se suspende por lluvia.
  • 10 a 13 y de 15 a 20 - Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel, Parque 9 de Julio. Llevar DNI.
  • 11 - Paseo guiado gratuito en el Bus Turístico por el barrio Ciudadela. Salida desde plaza Independencia (calle Laprida 50). Inscripciones mediante QR en la parada o en https://linktr.ee/busturisticosmt.
  • 16 - Paseo guiado histórico y cultural en el Bus Turístico. Salida desde plaza Independencia. Inscripciones gratuitas mediante QR o formulario digital.
  • 16 a 21 - Feria, música y elección de la Reina de la Primavera en el barrio Manantial Sur (avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón). Cierre con show en vivo de Los Avelinos 3G a las 21.45.
  • 16 a 22 - Feria de Emprendedores en el Polo Gastronómico del Parque El Provincial (avenida Roca y Chacabuco).
  • 16 a 23 - Feria de Artesanos en el Parque Avellaneda (avenida Mate de Luna y caminerías internas).
  • 17 a 00 - Feria Gourmet en el Parque Avellaneda (calle Asunción).
  • 17 - Instalación-performance “Ensueños” en la Casa Museo de la Ciudad. Participación de mujeres de pueblos originarios y artistas invitados. Entrada libre y gratuita.
  • 19.30 - Espectáculo multimedia 4D “Batalla de Tucumán - Los Decididos de la Patria” en el Lago San Miguel. Gratuito. Se suspende por lluvia.
  • 21.30 - Obra musical “Yiya, el musical” en el Teatro Municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1550). Entrada general $26.000. Disponibles en boletería desde las 17 o en entradas.smt.gob.ar.

Temas San Miguel de TucumánDigital
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela
1

Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

Protegerse de los tucumanos no es cosa fácil
2

Protegerse de los tucumanos no es cosa fácil

Javier Milei: “La solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes”
3

Javier Milei: “La solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes”

Javier “Chucky” Casanova estará tres meses con preventiva
4

Javier “Chucky” Casanova estará tres meses con preventiva

Las 5 claves de la semana: las fuerzas de Estados Unidos le devolvieron la iniciativa a Javier Milei
5

Las 5 claves de la semana: las fuerzas de Estados Unidos le devolvieron la iniciativa a Javier Milei

La evolución de Monteros a través de la historia
6

La evolución de Monteros a través de la historia

Más Noticias
Qué es más más beneficioso ¿bañarse al despertar o antes de ir a dormir?

Qué es más más beneficioso ¿bañarse al despertar o antes de ir a dormir?

Una aerolínea llegará a Argentina con precios más bajos para viajar al exterior

Una aerolínea llegará a Argentina con precios más bajos para viajar al exterior

Zaira Nara confesó por qué dejó a Diego Forlán antes de casarse: La plata hace que tengas que dejar algo

Zaira Nara confesó por qué dejó a Diego Forlán antes de casarse: "La plata hace que tengas que dejar algo"

Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

Cuidado con quiénes te rodean: los signos del horóscopo chino que sufrirán traiciones en octubre

Cuidado con quiénes te rodean: los signos del horóscopo chino que sufrirán traiciones en octubre

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Un fin de semana soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre

Un fin de semana soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre

Evalúan volver a operar a Thiago Medina: para qué sirve una traqueotomía

Evalúan volver a operar a Thiago Medina: para qué sirve una traqueotomía

Comentarios