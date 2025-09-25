Estudiantes apela a viejos recuerdos para soñar con la hazaña ante Flamengo en la Copa Libertadores

Del otro lado, Flamengo viajó a La Plata con la tranquilidad que otorga la ventaja y una racha sólida porque tiene apenas dos derrotas desde su participación en el Mundial de Clubes y nueve encuentros sin perder. El chileno Piero Maza será el árbitro de una revancha marcada también por las discusiones sobre el arbitraje y por la reincorporación de Gonzalo Plata, habilitado tras la anulación de su expulsión en la ida.