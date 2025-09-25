Estudiantes apela a viejos recuerdos para soñar con la hazaña ante Flamengo en la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata vuelve a encontrarse con su historia copera en una cita decisiva. Esta noche, desde las 21.30 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, el equipo de Eduardo Domínguez enfrentará a Flamengo en el duelo de vuelta por los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores. La misión es clara: necesita ganar por dos goles para avanzar directo o, al menos, imponerse por la mínima para forzar los penales.
La serie quedó abierta en Brasil. En la ida, el “Fla” mostró su jerarquía en el arranque y llegó a ponerse 2-0, pero el Pincha reaccionó en el complemento y logró descontar para sostener la ilusión. Ahora, el desafío es monumental porque tiene que superar al favorito de la competencia y recuperar un lugar en semifinales, algo que no logra desde 2009, cuando levantó su cuarta Copa.
El recuerdo que alimenta la esperanza
La memoria “pincharrata” guarda un antecedente imborrable ante Flamengo. El 27 de septiembre de 1994, en la Supercopa, Estudiantes (que en aquel momento militaba en la B Nacional) sorprendió al mundo eliminando al conjunto carioca con un 2-0 en La Plata. Víctor Javier Ferreyra y Alejandro Méndez, de cabeza tras dos tiros libres de Rubén Capria, firmaron la gesta que quedó marcada como la única victoria albirroja frente al “Fla” en nueve enfrentamientos.
Aquel equipo dirigido por Miguel Ángel Russo y Eduardo Luján Manera transmitía a los más jóvenes la esencia del club. “Muchachos: noche de Copas. Y las noches de Copas en Estudiantes se disfrutan y se ganan”, recordó años después el uruguayo Leo Ramos. Esa mística, tejida con sacrificio y convicción, es la que hoy se invoca en UNO para soñar con otro golpe histórico.
Incluso detalles pintorescos se volvieron parte de la leyenda: las medias blancas y negras que usó el Pincha en esa serie nacieron de un apuro logístico, pero terminaron convertidas en cábala tras la clasificación.
Lo que se juega esta noche
El equipo de Domínguez llega con confianza tras vencer a Defensa y Justicia en el torneo local, aunque con variantes respecto al choque de ida. Eric Meza regresará al lateral derecho en lugar de Román Gómez, mientras que Gastón Benedetti reemplazará a Ezequiel Piovi en el mediocampo.
Del otro lado, Flamengo viajó a La Plata con la tranquilidad que otorga la ventaja y una racha sólida porque tiene apenas dos derrotas desde su participación en el Mundial de Clubes y nueve encuentros sin perder. El chileno Piero Maza será el árbitro de una revancha marcada también por las discusiones sobre el arbitraje y por la reincorporación de Gonzalo Plata, habilitado tras la anulación de su expulsión en la ida.
El ganador de esta llave enfrentará en semifinales a Racing, que ya eliminó a Vélez. Para Estudiantes, la noche tiene un condimento extra: la posibilidad de volver a escribir una página épica frente a su gente y contra uno de los gigantes de Sudamérica.