Alejandro Grimson y una pregunta de su nuevo libro: ¿la gente vota en contra de sus intereses?

“Los paisajes emocionales de las ultraderechas masivas”, se titula el nuevo libro de Alejandro Grimson. Y en la misma portada plantea una inquietud: “¿la gente vota contra sus intereses?” Grimson regresa a Tucumán -estuvo el año pasado- para dictar un curso en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT (avenida Benjamín Aráoz 800) y en su Espacio Cultural presentará el volumen esta tarde, a las 18.30, con entrada libre y gratuita.
Doctor en Antropología, docente de la Universidad Nacional de San Martín e investigador del Conicet, en este trabajo Grimson cuestiona que el crecimiento de las ultraderechas obedezca a que las sociedades son irracionales. Postula que se trata de un cambio cultural profundo, vinculado con el aumento de las incertidumbres, el desencanto con la democracia y los límites de la movilidad social ascendente.
El fenómeno
Una serie de preguntas va encadenándose a medida que Grimson explora el fenómeno: ¿cuál es la relación entre la ira, el resentimiento, el miedo y la nostalgia de la que se vale la extrema derecha para fabricar enemigos políticos a través de la manipulación de sentimientos? ¿Qué políticas tienen las fuerzas democráticas para contener las sensibilidades emergentes?
“En esta extrema derecha anida el primer proyecto globalizador sin gobierno, de desgobierno, donde el capital puede imponerse a las lógicas políticas -sostiene-. Y, justamente, algo que el libro no hace, sino que propone que hagamos, es discutirlo: yo creo que sí hay la posibilidad de construir una alternativa económica y política profunda, estructural, de época, a esta ultraderecha que propone la libertad absoluta del capital”.