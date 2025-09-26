Secciones
CulturaPRESENTACIÓN

Alejandro Grimson y una pregunta de su nuevo libro: ¿la gente vota en contra de sus intereses?
Alejandro Grimson Alejandro Grimson
Hace 5 Hs

“Los paisajes emocionales de las ultraderechas masivas”, se titula el nuevo libro de Alejandro Grimson. Y en la misma portada plantea una inquietud: “¿la gente vota contra sus intereses?” Grimson regresa a Tucumán -estuvo el año pasado- para dictar un curso en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT (avenida Benjamín Aráoz 800) y en su Espacio Cultural presentará el volumen esta tarde, a las 18.30, con entrada libre y gratuita.

Doctor en Antropología, docente de la Universidad Nacional de San Martín e investigador del Conicet, en este trabajo Grimson cuestiona que el crecimiento de las ultraderechas obedezca a que las sociedades son irracionales. Postula que se trata de un cambio cultural profundo, vinculado con el aumento de las incertidumbres, el desencanto con la democracia y los límites de la movilidad social ascendente.    

El fenómeno 

Una serie de preguntas va encadenándose a medida que Grimson explora el fenómeno: ¿cuál es la relación entre la ira, el resentimiento, el miedo y la nostalgia de la que se vale la extrema derecha para fabricar enemigos políticos a través de la manipulación de sentimientos? ¿Qué políticas tienen las fuerzas democráticas para contener las sensibilidades emergentes?     

Alejandro Grimson: “El juego a la derecha se lo hicieron los que pusieron el país en 275% de inflación”

Alejandro Grimson: “El juego a la derecha se lo hicieron los que pusieron el país en 275% de inflación”

“En esta extrema derecha anida el primer proyecto globalizador sin gobierno, de desgobierno, donde el capital puede imponerse a las lógicas políticas -sostiene-. Y, justamente, algo que el libro no hace, sino que propone que hagamos, es discutirlo: yo creo que sí hay la posibilidad de construir una alternativa económica y política profunda, estructural, de época, a esta ultraderecha que propone la libertad absoluta del capital”.

Temas TucumánBenjamín AráozEl PaísFacultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de TucumánConicetAlejandro GrimsonFacultad de Filosofía y Letras
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Meliza Ortiz: “El libro de poemas funciona como un diario íntimo”

Meliza Ortiz: “El libro de poemas funciona como un diario íntimo”

El festejo de la librería El Ateneo se posterga

El festejo de la librería El Ateneo se posterga

Presentación en CABA: Futuro Berg, el nuevo libro de Fabián Soberón

Presentación en CABA: Futuro Berg, el nuevo libro de Fabián Soberón

La librería El Ateneo cumple 25 años

La librería El Ateneo cumple 25 años

Patricia Mejalelaty: “Leer es vivir todas las vidas, viajar a todos los lugares, encontrar modelos que inspiren”

Patricia Mejalelaty: “Leer es vivir todas las vidas, viajar a todos los lugares, encontrar modelos que inspiren”

Lo más popular
El sexo casual pierde fuerza en la generación digital y un estudio revela las razones
1

El sexo casual pierde fuerza en la generación digital y un estudio revela las razones

La integración actual de The Tramps prepara su primera gran función en el San Martín
2

La integración actual de The Tramps prepara su primera gran función en el San Martín

Lo que tenés que saber sobre el curso inicial de Arquitectura que empieza en octubre
3

Lo que tenés que saber sobre el curso inicial de Arquitectura que empieza en octubre

Sólo 10 de cada 100 estudiantes argentinos terminan la secundaria en tiempo y forma
4

Sólo 10 de cada 100 estudiantes argentinos terminan la secundaria en tiempo y forma

Cosifind: el buscador de productos en tu ciudad
5

Cosifind: el buscador de productos en tu ciudad

6

Estrategias para el cambio con los residuos urbanos

Más Noticias
Tres escuelas de Monteros van hoy por la gloria en la final de Enseñame Tucumán

Tres escuelas de Monteros van hoy por la gloria en la final de "Enseñame Tucumán"

Naranja X celebra 40 años dando acceso en cada rincón del país

Naranja X celebra 40 años dando acceso en cada rincón del país

Cartas de lectores: Basura en Amador Lucero primera cuadra

Cartas de lectores: Basura en Amador Lucero primera cuadra

Comentarios