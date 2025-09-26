Alejandro Grimson y una pregunta de su nuevo libro: ¿la gente vota en contra de sus intereses?

“Los paisajes emocionales de las ultraderechas masivas”, se titula el nuevo libro de Alejandro Grimson. Y en la misma portada plantea una inquietud: “¿la gente vota contra sus intereses?” Grimson regresa a Tucumán -estuvo el año pasado- para dictar un curso en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT (avenida Benjamín Aráoz 800) y en su Espacio Cultural presentará el volumen esta tarde, a las 18.30, con entrada libre y gratuita.