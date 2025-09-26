Cultura japonesa: para disfrutar la tarde en Yerba Buena

Mañana se desarrollará la quinta edición del Encuentro con la cultura japonesa en Tucumán, una propuesta para toda la familia que se organiza bajo el lema “Plegarias por la paz en el mundo. 80 años de las bombas atómicas en Japón”. Las actividades se desarrollarán de 12 a 18 en el predio de Casa de la Cultura de Yerba Buena (Higueritas 1.850), con entrada libre y gratuita. Entre las propuestas figuran “Historia de Sadako: mil grullas por la paz”; bailes folclóricos y participativos; canto de animes; exhibición de Karate Dojo Tucumán (Escuela Shin Shu kan, del sensei Marcelo Figueroa); desfile de cosplayers; sorteo de regalos; la participación de la colectividad venezolana (Ensamble Tierra Mía); y la actuación de Maximiliano Sánchez. A la vez podrán degustarse toda clase de exquisiteces, con la presencia de destacados chefs, y funcionará la feria de artesanías. Contacto por consultas: asociacionnikkeitucuman@gmail.com.