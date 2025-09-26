Día del bastón verde: en 2002 este elemento se institucionalizó como herramienta para personas con baja visión

“Este bastón tiene una doble función. Permite la autonomía e independencia de las personas con baja visión y, también ayuda a que el resto de la sociedad pueda identificarlas”, explicó el licenciado Walter Godoy, docente de la institución. “Antes, todas las personas con discapacidad visual utilizaban el bastón blanco. Pero eso generaba problemas porque la gente no entendía por qué había quienes se movían bien, miraban el celular o leían el diario y, sin embargo, usaban bastón. Se los juzgaba”, relató.