Día del bastón verde: en 2002 este elemento se institucionalizó como herramienta para personas con baja visión

Entre folletos, bastones y sonrisas, docentes y alumnos de la escuela Luis Braille salieron a concientizar a la sociedad sobre el “Día del bastón verde”, una fecha que busca visibilizar a las personas con baja visión.
“Este bastón tiene una doble función. Permite la autonomía e independencia de las personas con baja visión y, también ayuda a que el resto de la sociedad pueda identificarlas”, explicó el licenciado Walter Godoy, docente de la institución. “Antes, todas las personas con discapacidad visual utilizaban el bastón blanco. Pero eso generaba problemas porque la gente no entendía por qué había quienes se movían bien, miraban el celular o leían el diario y, sin embargo, usaban bastón. Se los juzgaba”, relató.
Discapacidad visual
Carolina Páez, profesora de educación especial, insistió en la importancia de esta campaña de difusión: “Mucha gente piensa que la escuela Luis Braille es solo para personas ciegas, pero en realidad es una institución para todas las personas con discapacidad visual”. También destacó la necesidad de usar las palabras correctas. “No decimos ‘no vidente’, ‘invidente’ o ‘disminuido visual’. Apuntamos a la persona, hablamos de persona con baja visión o persona con ceguera. La discapacidad es una condición, no define a la persona”, remarcó.
El bastón verde también invita a repensar cómo la sociedad se relaciona con quienes lo usan. “Es clave que la gente entienda para qué sirve. Por eso recomendamos que, si alguien quiere ayudar, primero pregunte: ‘¿necesitás ayuda?’. Es la persona con discapacidad visual quien debe indicar de qué forma desea ser ayudada”, explicaron los docentes.