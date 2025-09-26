Efemérides del viernes 26 septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Un día como el de hoy se recuerda el Día del Empleado de Comercio en Argentina, creado en homenaje al día en que se sancionó la Ley N°11.729 -26 de septiembre de 1934-, la cual se encarga de legislar las relaciones de trabajo en el país. Además, en 2009 se sancionó la Ley N°26.541 que establecía el feriado nacional para todas las personas que trabajan en el rubro. Además, luego de la ratificación de la disposición de la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo 759/2021, los empleados que deban asistir al trabajo cobrarán el doble por ese día.