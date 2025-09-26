Efemérides del viernes 26 septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Un día como el de hoy se recuerda el Día del Empleado de Comercio en Argentina, creado en homenaje al día en que se sancionó la Ley N°11.729 -26 de septiembre de 1934-, la cual se encarga de legislar las relaciones de trabajo en el país. Además, en 2009 se sancionó la Ley N°26.541 que establecía el feriado nacional para todas las personas que trabajan en el rubro. Además, luego de la ratificación de la disposición de la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo 759/2021, los empleados que deban asistir al trabajo cobrarán el doble por ese día.
Este año, la conmemoración del Día del Empleado de Comercio se realizará el lunes 29 de septiembre, en lugar del viernes 26. La Ley 26.541 fija el 26 de septiembre como Día del Empleado de Comercio, pero las partes resolvieron trasladarlo al lunes siguiente. Ese día se aplicarán las reglas de un feriado nacional, con los mismos alcances de la normativa vigente en materia laboral.
En su Artículo 1°, la ley establecía "como descanso para los empleados de comercio, el día 26 de septiembre de cada año, en que se conmemora el Día del Empleado de Comercio", mientras que en su Artículo 2° aclaraba que "en dicho día los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales".
En tanto, cada 26 de septiembre también se recuerda el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, establecido en 2013 por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la fecha conmemorativa fue instituida mediante la Resolución N°68/32 con el objetivo de "promover la conciencia y los conocimientos del público respecto de la amenaza que representan para la humanidad las armas nucleares".
Por otro lado, el 26 de septiembre se conmemora el Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, también conocido por su nombre y sus siglas en inglés Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, una campaña que busca promover la conciencia de los más chicos sobre la importancia del uso de los diferentes métodos anticonceptivos para evitar los embarazos no planificados.
Efemérides 26 de septiembre
Día del Empleado de Comercio (en Argentina)
Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares
Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes
1580 – Francis Drake completa la circunnavegación del mundo, en Plymouth a bordo del Golden Hind.
1687 – Asedio de los venecianos a la Acrópolis de Atenas destruye en parte el Partenón.
1758 – Nace el Dr. Cosme Argerich, fundador de la Escuela de Medicina de Buenos Aires.
1815 – Tratado de la Santa Alianza, suscrito por los emperadores de Austria, Prusia y Rusia, para frenar las aspiraciones nacionalistas de los pequeños Estados de Alemania e Italia.
1820 – Muere Daniel Boone, pionero y colonizador estadounidense.
1868 – Muere August Ferdinand Mobius, matemático alemán.
1888 – Nace T.S. Elliot, poeta, dramaturgo y crítico.
1897 – Nace Giovanni Battista Montini, desde 1963 fue el Papa Pablo VI.
1898 – Nace George Gershwin, compositor.
1937 – Muere Bessie Smith, cantante.
1945 – Nace Bryan Ferry, músico de rock.
1945 – Muere Bela Bartok, compositor húngaro.
1947 – Nace Olivia Newton-John, cantante y actriz.
1971 – Nace Alejandro Fantino, conductor de televisión, radio y empresario argentino.
1973 – El Concorde vuela de Washington DC a Paris en 3h 33m.
1980 – La Soyuz 38 regresa a la Tierra.
1984 – Gran Bretaña y China llegan a un acuerdo para el regreso de Hong Kong a China en 1997.
1990 – Muere Alberto Moravia, escritor italiano.
2003 – Muere el cantante inglés Robert Palmer.
2008 – Muere Paul Newman, actor cinematográfico estadounidense.
2009 – En Sudamérica se constituye el Banco del Sur, integrado por siete países latinoamericanos.
2014 – En Iguala, México, desaparecen 43 estudiantes de la escuela Normal.
2016 – Se procede a la firma del acuerdo de paz en La Habana, entre el gobierno colombiano y las FARC, después de más de cincuenta años de conflicto.
2017 – Arabia Saudita anuncia que levantará la prohibición de conducir a las mujeres. Es el último país del mundo en hacerlo.
2019 – Muere Jacques Chirac, político francés, presidente de la República Francesa.