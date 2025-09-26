Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Agenda para el sábado: distintos conciertos

La cartelera de mañana incluye el infantil “Canta y sueña” a partir de las 18 en la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural (San Martín 251); el concierto “El legado Strauss”, con obras de Johann Strauss -padre e hijo- y de Richard Strauss a cargo de la Orquesta Estable de Tucumán dirigida por Yeny Delgado y con Héctor Lizana como solista desde las 21 en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601); y el ciclo gratuito Cultura Bar con rock y pop a partir de las 21: Estación Experimental e Infravioleta en Sr. Montero (Virgen de la Merced 611); Savia en Rompecabezas (avenida Alem 79, Tafí Viejo); Mur Mur y El Charco de la Ballena en Pura Vida Mae (San Lorenzo 127, Yerba Buena) e Invierno en Brotes Casa Cultural (Santiago del Estero 179). En tanto, en el marco del 52° Salón Nacional de Tucumán, mañana desde las 17 se realizará el taller educativo “Detectives del Arte: Modelos Vivos”, una propuesta especialmente diseñada para niñas y niños de entre seis y 14 años. La actividad tendrá lugar en la Sala Lola Mora (San Martín 251, planta baja), con entrada gratuita e inscripción previa on line a través del siguiente formulario.