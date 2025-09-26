Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Orquesta Juvenil: “De la pasión a la sutileza”
La Orquesta Juvenil de la UNT que conduce Gustavo Guersman se presentará desde las 21 en el teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), con la participación como director invitado de Erik Luján Berman y como solista en flauta traversa de Luisina Bellomio Méndez. El programa fue titulado “De la pasión y la sutileza” y reúne obras de François Borne, Jean Sibelius y Wolfgang Amadeus Mozart, con sus composiciones elegantes, sutiles y apasionadas.
“Brevísimo 2”: últimas funciones
Hoy y mañana serán las últimas dos presentaciones de las nuevas obras cortas que integran el ciclo “Brevísimo 2”, desde las 22 y en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457), con cinco propuestas humorísticas en cada jornada (se puede comprar la entrada sólo a la que se quiere ver), que suben a escena cada 25 minutos. Esta noche se presentarán “Rehén a la napolitana”, de Pablo Albarello; “Esto no puede seguir así”, escrita y dirigida por Víctor Hugo Cortés; “Mate, matador”, de Enrique Antich; “Me llamo Juan”, con Gustavo Delgado y Luciana González, y “Jugarse la vida”, con Alejandro Villagra y Carla Greta. Mañana será el turno de “El regreso de Ramón”, con Chabela Díaz y Norma Aparicio; “Yoga en el caribe”, de Fabrizio Origlio; “Camboriu”, dirigida por Leonardo Gavriloff; “Estiradas”, a cargo de Anna Montenegro y Vanina Carbone; y “Asistencia al suicida”, de Pablo Albarello dirigida por Benjamín Tannuré Godward. El stand up estará en El Círculo de la Prensa (Mendoza 240), donde desde las 22 Huerto Bravo Yñigo hará su unipersonal “Soltera yo? (Milenial)”.
Folclore: Topo Encinar estará en la peña El Cardón
Topo Encinar (foto) está de regreso en Tucumán y la buena noticia se complementa con que actuará esta noche, desde las 22 en la peña El Cardón (Las Heras 50), para compartir con amigos e invitados canciones viejas y nuevas de su repertorio inspirado en el folclore norteño. Dentro del ciclo de recitales gratuitos de Sadaic, Carlos Coronel estará a partir de las 21 en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.851), en un espectáculo de música y danza. En El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) se realizará la movida solidaria y benéfica “Un milagro para Lolo”, con los shows en vivo de Manolo Herrera, Stephanie, Thiago Santucho, Los Comandona, Marcos Pastrana, Coya Apaza y Gabriel Sánchez. La Escondida (Miguel Lillo 234) anuncia a Carperos, Cantores del Alba, Serenateños y Las Voces del Boquerón; y La Casa de Yamil (España 153), a Sangre Santiagueña, Dúo Tafí y Domingo Roldán.
Gala lírica de zarzuela: presentación de Suite Opera Tucumán
En el marco de los festejos por el aniversario de El Círculo del Magisterio, la agrupación Suite Ópera Tucumán presentará la avant premiere de su Gala Lírica de Zarzuela desde las 20.30 en la sede de Las Heras 25. Con dirección general de María Silvia Soria, orquestal de María Silvia Villa Armesto y puesta en escena de Nelson Valera Paul, intervendrán ocho cantantes y 24 músicos para recorrer populares obras emblemáticas del género.
Plaza Independencia: Tucumán Danza
La plaza Independencia será el escenario del cierre formal del 65° Septiembre Musical, aunque durará una semana más. La jornada comenzará a las 16 con la Expo Turismo Interior. Desde las 20, más de 5.500 bailarines protagonizará el Tucumán Danza con el despliegue de academias de toda la provincia y de los diversos estilos de baile, para darle color y alegría a la noche. Desde las 21 se realizará la ronda final del concurso folclórico de nuevos artistas Canta Tucumán, con el jurado integrado por Rubén Cruz, Cecilia Paliza y La Yunta; seguido del festival de cierre con las actuaciones de Noralía Villafañe, Adriana Tula, Mala Junta, Sofía Salomón, La Yunta, Sires, Los Avelinos y Lázaro Caballero en las escalinatas de la Casa de Gobierno. El acceso es libre.
Guitarras del Mundo: festival en el San Martín
Con entrada gratis, desde las 21 se realizará en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601) el Festival Guitarras del Mundo 2025, organizado por la Unión del Personal Civil de la Nación dentro del Septiembre Musical. Intervendrán los concertistas locales Marco Ceraolo, María del Valle Dip, Victoria López, Paula Mercado, Daniel Albarracín y María Lastra; además actuará la guitarrista nacional Mariana Márquez y el peruano Percy Murguía Márquez.
Ciclo Fogonazo: evento en el Espacio Lola Mora
Desde las 20, el Espacio Lola Mora (San Martín 251) alojará otra edición del ciclo Fogonazo con entrada libre y gratuita y la participación de cuatro bandas tucumanas para una noche de rock alternativo, psicodelia, indie y exploración sonora, convocada por Salamanca Producciones. Utópico Amanecer (Jeremías Abraham, Juan Villagra, Efraín Lobo Cartagena y Lucio Figueroa) propone un indie rock emocional con referencias a la nostalgia y la euforia; Brahmans es rock clásico, post punk y psicodelia; Ayahuasca Trip apuesta a la fusión y a la libertad sonora en las búsquedas de Emiliano Vega, Fabricio Cusumano Naval, Agustín Arias, Juan Elsinger y Nacho Díaz; y Calle Cortada combina elementos del rock alternativo, el dream pop y el shoegaze con Luana Müller, Cecilia Klyver, Ignacio Torres, Ezequiel Terán y Mariano Sobrino.
Cultura Bar: el rock de Guns N’ Roses
El ciclo gratuito Cultura Bar se muda a El Industrial de Tafí Viejo (avenida Alem 501) donde desde las 21 la banda tucumana Dead Horse rendirá homenaje a Guns N’ Roses al recrear los temas más conocidos de los 80 y 90 del grupo norteamericano con fidelidad y energía arrolladora. La formación incluye a Carlos Avellaneda Fernández, Exequiel Vega, Rodrigo Orieta y Martín Díaz. En tanto, dentro de la misma agenda sin cobro de derecho de espectáculo, Esteban Mirabella actuará desde las 21 en Flor de Sauco (Federico Rossi y Camino de Sirga, Yerba Buena).
Agenda para el sábado: distintos conciertos
La cartelera de mañana incluye el infantil “Canta y sueña” a partir de las 18 en la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural (San Martín 251); el concierto “El legado Strauss”, con obras de Johann Strauss -padre e hijo- y de Richard Strauss a cargo de la Orquesta Estable de Tucumán dirigida por Yeny Delgado y con Héctor Lizana como solista desde las 21 en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601); y el ciclo gratuito Cultura Bar con rock y pop a partir de las 21: Estación Experimental e Infravioleta en Sr. Montero (Virgen de la Merced 611); Savia en Rompecabezas (avenida Alem 79, Tafí Viejo); Mur Mur y El Charco de la Ballena en Pura Vida Mae (San Lorenzo 127, Yerba Buena) e Invierno en Brotes Casa Cultural (Santiago del Estero 179). En tanto, en el marco del 52° Salón Nacional de Tucumán, mañana desde las 17 se realizará el taller educativo “Detectives del Arte: Modelos Vivos”, una propuesta especialmente diseñada para niñas y niños de entre seis y 14 años. La actividad tendrá lugar en la Sala Lola Mora (San Martín 251, planta baja), con entrada gratuita e inscripción previa on line a través del siguiente formulario.