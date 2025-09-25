Secciones
¿Qué santos se recuerdan este 26 de septiembre?

Se destacan San Cosme y San Damián, patronos de los médicos y farmacéuticos.

Hace 1 Hs

Cada 26 de septiembre, la Iglesia católica celebra en su santoral a San Cosme y San Damián, dos hermanos gemelos médicos que dedicaron su vida a curar a los enfermos sin pedir nada a cambio. Su testimonio de fe y caridad los convirtió en patronos de médicos, cirujanos y farmacéuticos en todo el mundo.

Quiénes fueron San Cosme y San Damián

San Cosme y San Damián nacieron en Arabia y ejercieron la medicina en Siria durante el siglo III. Según la tradición, no cobraban por sus servicios, lo que les valió el nombre de “los santos anárgiros” (es decir, “los que no aceptan dinero”).

Su prestigio se extendió rápidamente porque combinaban los conocimientos médicos con una profunda fe cristiana. Fueron martirizados en tiempos del emperador Diocleciano, alrededor del año 303, junto a sus tres hermanos.

Devoción y patronazgo

La devoción a San Cosme y San Damián se difundió por Oriente y Occidente. En Roma, el papa Félix IV les dedicó una basílica en el Foro Romano. En España y América Latina, son venerados especialmente por los profesionales de la salud.

Son patronos de:

Médicos y cirujanos.

Farmacéuticos.

Barberos y dentistas (en la tradición medieval).

Otros santos y beatos del 26 de septiembre

Además de San Cosme y San Damián, el santoral de hoy recuerda a:

San Nilo el Joven, abad italiano del siglo X, gran impulsor de la vida monástica.

San Gedeón, juez de Israel en el Antiguo Testamento, considerado un modelo de fe y obediencia.

Beato Luis Tezza, sacerdote camilo, fundador de las Hijas de San Camilo, conocido como el “apóstol de Lima”.

Temas EspañaSiriaIglesia Católica
