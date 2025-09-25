Secciones
DeportesFútbol

El día después de la eliminación: River, obligado a apostar fuerte en el plano local

El equipo de Marcelo Gallardo no logró remontar ante Palmeiras y se despidió en cuartos de final del máximo torneo continental.

El día después de la eliminación: River, obligado a apostar fuerte en el plano local LA GACETA / Osvaldo Ripoll
Hace 2 Hs

River quedó afuera de la Copa Libertadores tras no poder revertir la serie frente a Palmeiras y esa eliminación en cuartos de final obliga al conjunto de Núñez a reorganizar sus metas de cara al cierre de 2025, con la mira puesta en tres frentes: el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la clasificación al certamen continental de 2026.

En el torneo Clausura, el "Millonario" marcha segundo en el Grupo B con 18 puntos, a uno del líder Deportivo Riestra, tras ceder la punta en la derrota frente a Atlético. Pese a esa caída, se mantiene firme en la lucha por adueñarse de la zona y consolidarse como candidato en los playoffs. Con medio pie en la fase eliminatoria, el desafío es corregir errores y llegar con fuerza a las instancias decisivas, tras el tropiezo que significó quedarse sin título en el Apertura.

La otra gran carta es la Copa Argentina, que ganó importancia al no tener la Libertadores en el horizonte inmediato. River enfrentará a Racing en cuartos de final, un cruce con condimento especial por el regreso de Maximiliano Salas a la cancha tras su polémica salida de la "Academia". El duelo está previsto para el 2 de octubre, en el Gigante de Arroyito, a partir de las 18. En semifinales ya espera Independiente Rivadavia, mientras que por el otro lado del cuadro avanzaron Argentinos Juniors y Belgrano.

Más allá de los títulos, River tiene como prioridad asegurar su presencia en la Libertadores 2026. Actualmente lidera la tabla anual con 49 puntos, seguido de cerca por Boca y Rosario Central. La ventaja lo posiciona con grandes posibilidades de clasificar por la sumatoria de unidades, aunque también cuenta con la opción de conseguir el boleto directo si conquista el Clausura o la Copa Argentina.

Lejos de las gestas continentales que marcaron la era Gallardo, River se enfrenta ahora a un reto distinto: reconstruirse y competir con fuerza en el plano local, mientras asegura su lugar en la próxima edición del torneo más importante de Sudamérica. Sabor a poco para los simpatizantes del "Millonario".

Temas Club Atlético River PlateMarcelo GallardoPalmeirasCopa Libertadores de América
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales
1

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo
2

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado
3

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición
4

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional
5

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires
6

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires

Más Noticias
San Martín se juega todo en La Ciudadela y Campodónico analiza variantes para devolverle la ilusión a los hinchas

San Martín se juega todo en La Ciudadela y Campodónico analiza variantes para devolverle la ilusión a los hinchas

La burla de Palmeiras a River tras la eliminación en la Copa Libertadores

La burla de Palmeiras a River tras la eliminación en la Copa Libertadores

Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

El guiño de Pierre Gasly a Franco Colapinto que cambia la pelea por el asiento de Alpine

El guiño de Pierre Gasly a Franco Colapinto que cambia la pelea por el asiento de Alpine

Se conoció la picante frase que le dijo Gallardo al árbitro tras la eliminación de River

Se conoció la picante frase que le dijo Gallardo al árbitro tras la eliminación de River

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega y qué provincias sentirán su impacto y desde cuándo?

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega y qué provincias sentirán su impacto y desde cuándo?

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Comentarios