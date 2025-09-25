El día después de la eliminación: River, obligado a apostar fuerte en el plano local

La otra gran carta es la Copa Argentina, que ganó importancia al no tener la Libertadores en el horizonte inmediato. River enfrentará a Racing en cuartos de final, un cruce con condimento especial por el regreso de Maximiliano Salas a la cancha tras su polémica salida de la "Academia". El duelo está previsto para el 2 de octubre, en el Gigante de Arroyito, a partir de las 18. En semifinales ya espera Independiente Rivadavia, mientras que por el otro lado del cuadro avanzaron Argentinos Juniors y Belgrano.