El día después de la eliminación: River, obligado a apostar fuerte en el plano local

River quedó afuera de la Copa Libertadores tras no poder revertir la serie frente a Palmeiras y esa eliminación en cuartos de final obliga al conjunto de Núñez a reorganizar sus metas de cara al cierre de 2025, con la mira puesta en tres frentes: el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la clasificación al certamen continental de 2026.
En el torneo Clausura, el "Millonario" marcha segundo en el Grupo B con 18 puntos, a uno del líder Deportivo Riestra, tras ceder la punta en la derrota frente a Atlético. Pese a esa caída, se mantiene firme en la lucha por adueñarse de la zona y consolidarse como candidato en los playoffs. Con medio pie en la fase eliminatoria, el desafío es corregir errores y llegar con fuerza a las instancias decisivas, tras el tropiezo que significó quedarse sin título en el Apertura.
La otra gran carta es la Copa Argentina, que ganó importancia al no tener la Libertadores en el horizonte inmediato. River enfrentará a Racing en cuartos de final, un cruce con condimento especial por el regreso de Maximiliano Salas a la cancha tras su polémica salida de la "Academia". El duelo está previsto para el 2 de octubre, en el Gigante de Arroyito, a partir de las 18. En semifinales ya espera Independiente Rivadavia, mientras que por el otro lado del cuadro avanzaron Argentinos Juniors y Belgrano.
Más allá de los títulos, River tiene como prioridad asegurar su presencia en la Libertadores 2026. Actualmente lidera la tabla anual con 49 puntos, seguido de cerca por Boca y Rosario Central. La ventaja lo posiciona con grandes posibilidades de clasificar por la sumatoria de unidades, aunque también cuenta con la opción de conseguir el boleto directo si conquista el Clausura o la Copa Argentina.
Lejos de las gestas continentales que marcaron la era Gallardo, River se enfrenta ahora a un reto distinto: reconstruirse y competir con fuerza en el plano local, mientras asegura su lugar en la próxima edición del torneo más importante de Sudamérica. Sabor a poco para los simpatizantes del "Millonario".