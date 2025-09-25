Dolor en el mundo del fútbol: murió un exjugador del Arsenal, tras un accidente en pleno partido

El fútbol inglés atraviesa horas de luto. Billy Vigar, delantero de 21 años con pasado en las divisiones juveniles del Arsenal, murió este jueves tras varios días internado en coma inducido por una grave lesión cerebral sufrida durante un partido. La noticia fue confirmada por el Chichester City, club al que pertenecía el jugador.
El accidente ocurrió el sábado 20 de septiembre, durante el duelo entre Chichester City y Wingate & Finchley, por la Isthmian Premier Division, una liga regional del Reino Unido. En los primeros minutos del encuentro, Vigar intentó evitar que la pelota saliera del campo, perdió el control y terminó impactando de cabeza contra un muro de concreto ubicado al costado de la cancha. La violencia del choque obligó a detener el partido de inmediato. El futbolista recibió asistencia médica en el lugar y fue trasladado en helicóptero a un hospital de Londres, donde los médicos decidieron inducirlo a un coma.
El martes había sido sometido a una cirugía con la esperanza de mejorar su estado, pero la lesión resultó irreversible. Finalmente, esta mañana se produjo el desenlace fatal.
“Con gran pesar, el Chichester City Football Club confirma el fallecimiento de Billy. Solicitamos que se respete la privacidad de su familia en este momento tan difícil”, informó la institución a través de un comunicado. En paralelo, la familia del jugador expresó: “Aunque la operación le dio alguna chance, la lesión fue demasiado grave. Su familia está devastada por lo ocurrido mientras practicaba el deporte que tanto amaba”.
De la cantera del Arsenal al fútbol regional
Nacido en Inglaterra, Vigar inició su carrera en el Arsenal a los 14 años. Con los juveniles de los Gunners alcanzó notoriedad en la Premier League Sub 18, donde en la temporada 2021-22 convirtió cuatro goles y dio dos asistencias. Posteriormente integró el equipo Sub 21 y fue cedido a préstamo al Derby County U21 y al Eastbourne. En 2024, al no lograr consolidarse en el primer equipo de Mikel Arteta, emigró al Hastings United y luego fichó por el Chichester City.
Aunque nunca debutó en la Premier League, era considerado un delantero de proyección y muy querido en el ambiente. La Federación Inglesa (FA) también se manifestó con un mensaje de condolencias: “Estamos devastados al saber que Billy Vigar ha fallecido. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, seres queridos y a todos en Chichester City FC en este momento increíblemente difícil”.
El caso generó repercusión en el Reino Unido y abrió un debate sobre las medidas de seguridad en los estadios de categorías menores, donde suelen existir estructuras peligrosamente cercanas al campo de juego.
Mientras tanto, su club lo despidió con un mensaje en redes sociales: “Descansa en paz, Billy. Siempre en el corazón de todo el Chichester City Football Club”.