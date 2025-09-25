Dolor en el mundo del fútbol: murió un exjugador del Arsenal, tras un accidente en pleno partido

El accidente ocurrió el sábado 20 de septiembre, durante el duelo entre Chichester City y Wingate & Finchley, por la Isthmian Premier Division, una liga regional del Reino Unido. En los primeros minutos del encuentro, Vigar intentó evitar que la pelota saliera del campo, perdió el control y terminó impactando de cabeza contra un muro de concreto ubicado al costado de la cancha. La violencia del choque obligó a detener el partido de inmediato. El futbolista recibió asistencia médica en el lugar y fue trasladado en helicóptero a un hospital de Londres, donde los médicos decidieron inducirlo a un coma.