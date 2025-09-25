Meliza Ortiz: “El libro de poemas funciona como un diario íntimo”

Sí, así es. Ese tono es una decisión en la selección de poemas que hice para El camino del kumquat. Era mucho el material y el mayor desafío para mí era hacer un recorte de todo eso. La edición, como autora, de todos esos cuadernos. Me di cuenta de la necesidad personal de que todos los años transcurridos desde 2008 hasta fines de 2024 estuvieran representados de alguna manera en el conjunto del libro y decidí elegir uno, dos o como máximo -y sólo en algunos casos- tres poemas por año. Que esos poemas elegidos fueran significativos para mí en relación a la sensación general que flota dentro mío cuando evoco en mi recuerdo cada una de esas “temporadas” y, claramente, que los fragmentos elegidos para convertirse en poemas no fueran los más “bajón”, que abundan y te diría que ganan en cantidad en esos cuadernos, libretas, archivos, papelitos sueltos. Pero ese tipo de fragmentos pertenece al orden de lo catártico, cumplen para mí una función más bien terapéutica. No ingresan para mí -o no tanto- en el orden de la poesía, o al menos no en el orden de la poesía que a mí me interesa transmitir. Porque creo que el bajón, lo depresivo, la -llamémosla- “truculencia”, el golpe bajo, lo solemne, lo serio y lo dramático son la salida más directa y efectiva del poema y de la mayoría de las expresiones artísticas de la actualidad. (Y por favor, discúlpenme por estar haciendo estas fuertes declaraciones. No van en contra de nadie en particular). La tragedia domina el campo de las artes desde todos los tiempos y cuando está bien lograda, la tragedia me encanta. Pero, volviendo a lo nuestro en nuestra época, no me identifico personalmente con esa atmósfera en mi estilo de escritura, y sigo sosteniendo que el humor, la ironía, lo ingenuo, lo naif, el tono “liviano” y hasta lo banal y lo aparentemente “pop” sirven para decir cosas muchísimo más profundas que la vía directa del drama. Pasa que ahí, en la no exposición directa de lo dramático, de lo trágico, se requiere por parte del lector el manejo de un código en común con vos, un entendimiento de eso (del humor, de lo liviano, de lo irónico como vehículos para decir otras cosas que están “veladas” en un plano más al fondo), una complicidad mucho más estrecha, un compromiso de lectura más grande también. La exposición directa del drama es de un consumo rápido y sin demasiada necesidad de procesamiento. El humor, lo irónico, lo liviano, en cambio, aparentan ser cosas fáciles y directas pero no lo son. Y ese es el juego que a mí me gusta jugar. Porque un poema escrito así, te puede sacar una sonrisa o hacerte reír como primera reacción, pero en el fondo te deja picando -o debería dejarte picando- que algo más grande que eso está pasando en otro plano de cosas. Y muchas veces no hace falta saber qué es. Quizá todo esto se vea mejor en Poeta surfera y otros éxitos porque los poemas funcionan por separado, cada uno es un mundito cerrado en sí mismo. De hecho, el poema que se llama “Alan Pauls”, que está al final de ese libro, funciona para mí -sin querer también- como un “manifiesto” donde queda expuesta una especie de “poética” (el modo de operar desde lo estético y quizá sobre todo desde lo ético) en mi forma de encarar el arte y la poesía. El camino del kumquat quizá requiere un esfuerzo un poco mayor en este sentido, porque tenés que leer el libro de corrido empezando por el principio y terminando por el final, prolijamente en ese orden, para poder terminar de reconstruir la sensación general que te deja todo el conjunto.