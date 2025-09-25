Absolvieron a Andrea del Boca y a Julio De Vido en el juicio por defraudación al Estado por la novela Mamá corazón

Tras casi diez años de proceso judicial, la actriz Andrea del Boca fue absuelta este jueves en la causa por presunta defraudación al Estado vinculada a la producción de la telenovela Mamá corazón.
El veredicto del Tribunal
El Tribunal Oral Federal N°7 (TOF7), integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, determinó que no había pruebas suficientes para condenar a la actriz, quien se quebró en llanto al escuchar la sentencia a través de Zoom.
La causa involucraba a un total de 11 imputados, entre ellos el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exrector de la UNSAM Carlos Rafael Ruta, quienes también fueron absueltos.
El tribunal además resolvió poner a disposición de la Secretaría de Cultura el material audiovisual de todos los episodios de la telenovela producida con fondos estatales.
El inicio del proceso
La investigación contra Andrea del Boca comenzó en 2019, cuando fue procesada por recibir 36 millones de pesos para la producción de Mamá corazón, una ficción que nunca llegó a emitirse en televisión.
El debate oral se inició el 6 de marzo de 2025, y desde entonces la actriz sostuvo su inocencia. Antes del juicio había declarado públicamente que deseaba enfrentar el proceso para “poner luz sobre lo ocurrido”.
Las palabras de Andrea del Boca
Durante la última audiencia, la actriz agradeció el trato recibido por el tribunal, aunque evitó hacer declaraciones de fondo:
“En primer lugar quiero agradecerles todo el trato para todos y para conmigo en el tribunal. No voy a hacer ninguna manifestación más. Solo agradecerles”.
En redes sociales, meses antes del juicio, había manifestado:
“Nunca me escapé ni me escondí. Celebro esta noticia con total seguridad y completa transparencia. Será justicia”.
Con este fallo, Andrea del Boca cierra uno de los capítulos más complejos de su carrera, tras años de investigación y exposición mediática.