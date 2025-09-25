Un entrenador explicó qué entrenamientos conviene realizar para llegar 10 puntos al inicio de los 21k de LA GACETA

Sobre la planificación semanal, el especialista aconsejó dos sesiones de fuerza en el gimnasio, además de las salidas a correr. Lo ideal, de acuerdo a lo que aclaró, es realizar ambas actividades en días diferentes para evitar sobrecargas: “La fuerza debe pensarse como un complemento y no como un fin en sí mismo. El objetivo es salir del gimnasio con energías para correr y no agotado como un fisicoculturista”, advirtió.