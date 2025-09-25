Un entrenador explicó qué entrenamientos conviene realizar para llegar 10 puntos al inicio de los 21k de LA GACETA

En la previa de los 21K de LA GACETA, que se correrán el próximo domingo 5 de octubre, el entrenador de fuerza y acondicionamiento Matías Guerrero dialogó con el programa LA GACETA Central y compartió una serie de recomendaciones fundamentales para que atletas y aficionados puedan llegar en las mejores condiciones a la media maratón.
Guerrero remarcó que, en la preparación de cualquier corredor, el trabajo aeróbico y el entrenamiento de fuerza deben ir de la mano. “La fuerza permite que el cuerpo tolere el esfuerzo y disfrute más tiempo de la carrera. No tiene edad; cualquiera puede hacerlo, siempre y cuando se adapte a sus características”, explicó Guerrero.
Sobre la planificación semanal, el especialista aconsejó dos sesiones de fuerza en el gimnasio, además de las salidas a correr. Lo ideal, de acuerdo a lo que aclaró, es realizar ambas actividades en días diferentes para evitar sobrecargas: “La fuerza debe pensarse como un complemento y no como un fin en sí mismo. El objetivo es salir del gimnasio con energías para correr y no agotado como un fisicoculturista”, advirtió.
En cuanto a las prioridades, subrayó que la fortaleza de las piernas y de la zona media (core) es esencial para sostener el rendimiento y para prevenir lesiones. También resaltó la importancia del tren superior, que cobra mayor relevancia en pruebas de montaña, en las que se utilizan bastones y técnicas que involucran los brazos.
De cara a la competencia, Guerrero recomendó aplicar una descarga en las dos semanas previas, reduciendo la intensidad y privilegiando ejercicios de movilidad y estabilidad. “Lo más difícil es entender que cuanto más cerca está la carrera, menos hay que hacer. Ese es el momento de descansar y de llegar óptimos a la línea de largada”, señaló.
El entrenador también dedicó un mensaje a quienes deciden inscribirse a último momento: “Lo principal es disfrutar y terminar la prueba. Ese es el verdadero desafío. Si necesitás combinar trote con caminata, hacelo. Lo importante es cruzar la meta y vivir una experiencia única que seguramente te motive a seguir entrenando y a ir en busca de nuevos objetivos”, concluyó.
Finalmente, Guerrero destacó la importancia de la escucha activa del cuerpo. Señaló que prestar atención a los dolores poco habituales, descansar lo suficiente e hidratarse de manera adecuada pueden marcar la diferencia entre llegar con plenitud o sufrir el desgaste durante la carrera. “Una media maratón no se corre solamente con las piernas, también con la cabeza y con la paciencia para dosificar el esfuerzo”, enfatizó.
Con estas claves, los 21K de LA GACETA se perfilan como un desafío accesible y motivador para corredores de distintos niveles, siempre que cada participante respete sus tiempos, cuide su cuerpo y se enfoque en disfrutar del apasionante recorrido que ofrece esta prueba.
Últimas horas para inscribirse
No dejes pasar la oportunidad de ser parte de la tercera edición de los 21K LA GACETA. La inscripción, que finaliza este viernes, se realiza en minutos a través de 21k.lagaceta.com.ar. Los cupos son limitados y la competencia volverá a reunir a miles de corredores y familias.