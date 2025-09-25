Secciones
Seguridad

Robo millonario a un medio de streaming en Tucumán: se llevaron cámaras y equipos por $9.000.000

El “Búnker Aguantadero”, proyecto autogestionado con tres años de trayectoria, sufrió un golpe que paralizó su producción y generó una campaña solidaria para recuperar los equipos.

Hace 1 Hs

Un grupo de ladrones ingresó hace unos días al estudio de streaming Búnker Aguantadero, ubicado en un complejo de oficinas de Tucumán, y se llevó equipos valuados en $9.000.000. Entre los objetos sustraidos se encuentran dos cámaras Sony ZBE10 y otros artículos de oficina, que hoy impiden el normal funcionamiento del medio.

“Fue un robo muy estudiado. Entraron por el costado de la escalera, forzaron puertas y cortaron un pasador con una amoladora. Por suerte, un sistema de luz automática les impidió robar más”, relató a LA GACETA Mauro Cena, dueño del proyecto junto a otros dos socios.

El estudio, ubicado en un edificio que alguna vez albergó salas de arte y un bar conocido como “El Árbol de Galeano”, sufrió daños importantes en las puertas y las paredes durante el intento de acceso. Cena señaló que aproximadamente cuatro personas participaron del robo y que hasta el momento no hay registros de cámaras de seguridad.

El dueño, Mauro Cena, relató los detalles del asalto. El dueño, Mauro Cena, relató los detalles del asalto.

“Este es un proyecto que construimos a pulmón, autogestionado, con un equipo de 25 personas. Hoy no podemos transmitir, no podemos generar contenido. El golpe es casi demoledor”, explicó.

A raíz del robo, el medio inició una colecta en redes sociales y recibió una respuesta que sorprendió a sus integrantes: casi $ 1.000.000 recaudados en pocos días, además de préstamos de cámaras de colegas para poder continuar con algunas transmisiones. Cena agradeció la solidaridad y aseguró que seguirán realizando rifas y eventos para recuperar los equipos perdidos.

Sobre la investigación policial, comentó que todavía no hay novedades significativas. “Es la primera vez que nos roban, tenemos un abogado querellante y la policía hizo su trabajo, pero no sabemos cómo avanzará todo”.

Temas Sony
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales
1

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo
2

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado
3

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires
4

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional
5

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional

Gustavo Cordera y la doble vara de la cancelación
6

Gustavo Cordera y la doble vara de la cancelación

Más Noticias
Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires

Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Triple crimen: encontraron incendiada la camioneta en la que trasladaron a las víctimas

Triple crimen: encontraron incendiada la camioneta en la que trasladaron a las víctimas

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y recuperó su conexión internacional luego de seis años

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y recuperó su conexión internacional luego de seis años

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega y qué provincias sentirán su impacto y desde cuándo?

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega y qué provincias sentirán su impacto y desde cuándo?

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Comentarios