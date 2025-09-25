Robo millonario a un medio de streaming en Tucumán: se llevaron cámaras y equipos por $9.000.000

Un grupo de ladrones ingresó hace unos días al estudio de streaming Búnker Aguantadero, ubicado en un complejo de oficinas de Tucumán, y se llevó equipos valuados en $9.000.000. Entre los objetos sustraidos se encuentran dos cámaras Sony ZBE10 y otros artículos de oficina, que hoy impiden el normal funcionamiento del medio.
“Fue un robo muy estudiado. Entraron por el costado de la escalera, forzaron puertas y cortaron un pasador con una amoladora. Por suerte, un sistema de luz automática les impidió robar más”, relató a LA GACETA Mauro Cena, dueño del proyecto junto a otros dos socios.
El estudio, ubicado en un edificio que alguna vez albergó salas de arte y un bar conocido como “El Árbol de Galeano”, sufrió daños importantes en las puertas y las paredes durante el intento de acceso. Cena señaló que aproximadamente cuatro personas participaron del robo y que hasta el momento no hay registros de cámaras de seguridad.
“Este es un proyecto que construimos a pulmón, autogestionado, con un equipo de 25 personas. Hoy no podemos transmitir, no podemos generar contenido. El golpe es casi demoledor”, explicó.
A raíz del robo, el medio inició una colecta en redes sociales y recibió una respuesta que sorprendió a sus integrantes: casi $ 1.000.000 recaudados en pocos días, además de préstamos de cámaras de colegas para poder continuar con algunas transmisiones. Cena agradeció la solidaridad y aseguró que seguirán realizando rifas y eventos para recuperar los equipos perdidos.
Sobre la investigación policial, comentó que todavía no hay novedades significativas. “Es la primera vez que nos roban, tenemos un abogado querellante y la policía hizo su trabajo, pero no sabemos cómo avanzará todo”.