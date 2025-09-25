Conmoción en el atletismo: murió la maratonista Shewarge Alene mientras se entrenaba en Etiopía

En el mejor momento de su carrera, la atleta había conseguido una resonante victoria en Suecia solo cuatro meses atrás. La cuenta oficial de la competencia publicó un emotivo mensaje en el que expresó con dolor que Shewarge se había sentido mal durante un entrenamiento y que, pese a la atención médica, no pudieron salvarle la vida. En ese comunicado recordaron que tenía 30 años y enviaron sus condolencias a la familia.