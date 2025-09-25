Así es "Chan Bachi", el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán presentó a Chan Bachi, un robot con inteligencia artificial que se incorpora a la gestión municipal como parte de un programa de innovación tecnológica. El dispositivo fue donado por una empresa y comenzó a funcionar en el Campus Ambiental Yolanda Ortiz, ubicado en el parque Guillermina, donde se desarrollan actividades educativas vinculadas al cuidado del medioambiente.