Así es "Chan Bachi", el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Se trata de un dron terrestre con cámaras y sensores que servirá para tareas de monitoreo y educación ambiental en el Campus Yolanda Ortiz.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán presentó a Chan Bachi, un robot con inteligencia artificial que se incorpora a la gestión municipal como parte de un programa de innovación tecnológica. El dispositivo fue donado por una empresa y comenzó a funcionar en el Campus Ambiental Yolanda Ortiz, ubicado en el parque Guillermina, donde se desarrollan actividades educativas vinculadas al cuidado del medioambiente.

El director de Inteligencia Artificial de la Municipalidad, Marcos Rossi, explicó a LA GACETA que el robot funciona como un dron terrestre equipado con cámaras y sensores capaces de adaptarse a distintos terrenos. 

Su aplicación inicial estará orientada al monitoreo y la videovigilancia, aunque también se prevé un uso pedagógico para que estudiantes puedan interactuar con nuevas tecnologías y comprender cómo se integran a proyectos ambientales y sostenibles.

Chan Bachi puede ser operado a través de control remoto o aplicaciones móviles, aunque también cuenta con posibilidades de autonomía dependiendo de la conectividad. Entre sus funciones se destacan la capacidad de patrullar espacios, transmitir información en tiempo real y reconocer patrones de imágenes, lo que abre la puerta a futuros usos en áreas como la gestión de residuos o el mantenimiento de huertas urbanas.

Además, el robot incorpora sensores que miden tiempo y espacio, así como un sistema de parlantes que permite transmitir mensajes predeterminados, lo que facilita su integración en actividades educativas.

Según se adelantó, Chan Bachi es solo el primer paso de un plan más amplio para sumar progresivamente nuevas tecnologías que estén al servicio de la ciudadanía.

