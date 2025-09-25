Universidad de Chile y otra polémica: el banderazo previo a Alianza Lima terminó en incendio y escándalo

En la antesala del partido de vuelta frente a Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, los simpatizantes de Universidad de Chile organizaron un banderazo en el Hotel Diego de Almagro de La Serena. Lo que comenzó como una manifestación de apoyo terminó en caos, cuando los festejos se transformaron en un incendio que generó gran preocupación en la zona.