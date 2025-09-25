Secciones
DeportesFútbol

Tras su hattrick, Julián Álvarez rompió el silencio: qué dijo en realidad y la reacción de Simeone

El delantero desmintió la polémica frase atribuida contra el Cholo y un abrazo tras el partido disipó todas las dudas.

Tras su hattrick, Julián Álvarez rompió el silencio: qué dijo en realidad y la reacción de Simeone
Hace 1 Hs

En los últimos días circularon versiones sobre una supuesta pelea entre Diego Simeone y Julián Álvarez, a raíz de lo que se creyó que el delantero había dicho al ser reemplazado frente al Mallorca. Sin embargo, el propio futbolista fue categórico al desmentirlo y aseguró que todo fue un error de interpretación.

En diálogo con DSports, Álvarez aclaró lo sucedido. “Las palabras de la lectura de labios que me hicieron no eran las correctas. No tuvo nada que ver con lo que había dicho. Dije una mala palabra, porque estaba enojado conmigo; esa es la verdad. Es algo que siempre pasa, con esto de las redes sociales”. Luego añadió: “Está todo bien. Hay que seguir trabajando y mejorando cosas en el equipo para no dejar puntos en el camino”.

El delantero explicó que nunca lanzó la supuesta frase “Siempre a mí”, como muchos habían interpretado. Ese malentendido generó especulaciones sobre un conflicto interno que se disiparon con rapidez. El gesto más claro llegó en el partido contra Rayo Vallecano, cuando compartió un abrazo con Simeone tras su gran actuación.

El entrenador argentino también salió a despejar dudas con elogios hacia su dirigido. “Es un jugador extraordinario. Es nuestro mejor futbolista. Lo necesitamos en su mejor versión. Tenemos que ayudarlo para que esté contento y que lo tengamos mucho tiempo en el Atlético”. Además, destacó que “desde el partido con el Villarreal el equipo viene creciendo, mejorando” y que los goles de Álvarez fueron decisivos para concretar la remontada.

Una reconciliación a pura emoción

El propio Simeone remarcó que “sin los goles de Julián en los últimos minutos todo parecía estar mal y hoy estaríamos hablando de otras cosas”. La escena final, con el DT corriendo eufórico y fundiéndose en un abrazo con el delantero, borró cualquier especulación. El Cholo cerró con una mirada al futuro: “Nos queda hasta mañana a las 8 ó 9 para descansar. Ese será un partido fantástico contra un rival que está jugando muy bien”.

Temas Diego SimeoneClub Atlético de MadridSelección Argentina de fútbolJulián ÁlvarezArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El tucumano Álvaro Montoro presente en la lista de Placente para el Mundial Sub-20

El tucumano Álvaro Montoro presente en la lista de Placente para el Mundial Sub-20

Lo más popular
Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales
1

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo
2

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado
3

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Hay cuatro detenidos por el triple femicidio en Buenos Aires
4

Hay cuatro detenidos por el triple femicidio en Buenos Aires

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y recuperó su conexión internacional luego de seis años
5

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y recuperó su conexión internacional luego de seis años

El FMI reclama a la Argentina por las reformas estructurales
6

El FMI reclama a la Argentina por las reformas estructurales

Más Noticias
Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y recuperó su conexión internacional luego de seis años

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y recuperó su conexión internacional luego de seis años

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega y qué provincias sentirán su impacto y desde cuándo?

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega y qué provincias sentirán su impacto y desde cuándo?

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Día de la Virgen de La Merced: de basural a santuario, la fe que limpió un barrio

Día de la Virgen de La Merced: de basural a santuario, la fe que limpió un barrio

Hay cuatro detenidos por el triple femicidio en Buenos Aires

Hay cuatro detenidos por el triple femicidio en Buenos Aires

Gustavo Cordera y la doble vara de la cancelación

Gustavo Cordera y la doble vara de la cancelación

Comentarios