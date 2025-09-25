Secciones
DeportesMás deportes

Agenda de TV del jueves: ¿dónde ver en vivo Estudiantes LP-Flamengo por las Libertadores?

Aston Villa recibe a Bologna por la Europa League y Barcelona visita a Oviedo por LaLiga.

EL SUEÑO. Estudiantes consiguió un empate en Río de Janeiro y se ilusiona con eliminar a Flamengo para clasificar a semifinales de la Libertadores. EL SUEÑO. Estudiantes consiguió un empate en Río de Janeiro y se ilusiona con eliminar a Flamengo para clasificar a semifinales de la Libertadores. FOTO TOMADA DE X.COM/EDELPOFICIAL
Hace 1 Hs

UEFA Europa League

13: Lille-Brann (ESPN 2)

13.30: Go Ahead Eagles-FCSB (ESPN 3)

16: Aston Villa-Bologna (ESPN)

16: Utrecht-Lyon (ESPN 2)

16: Stuttgart-Celta de Vigo (ESPN 3)

16: Ferencváros-Viktoria Plzen (Disney+)

16: Rangers-Genk (Disney+)

16: Salzburgo-Porto (Disney+)

16: Young Boys-Panathinaikos (Disney+)

Copa de Italia

13.30: Genoa-Empoli (DSports 2)

16: Torino-Pisa (DSports 2)

Liga de España

14.20: Osasuna-Elche (ESPN 4)

16.30: Real Oviedo-Barcelona (DSports)

Copa Libertadores

Cuartos de Final (vuelta)

19: Sao Paulo (0)-Liga de Quito (2) (Fox Sports)

21.30: Estudiantes LP (1)-Flamengo (2) (Fox Sports)

MLB (Major League Baseball)

19.30: Cleveland Guardians-Detroit (ESPN 7 / Fox Sports 3)

Liga Nacional

21.30: Olímpico-Instituto (TyC Sports)

Copa Sudamericana

Cuartos de final (vuelta)

21.30: Universidad de Chile (0)-Alianza Lima (0)

DSPORTS / DGO

NFL (Fútbol Americano)

21.15: Arizona Cardinals-Seattle Seahawks (Disney+)

Temas Copa SudamericanaClub Estudiantes de La PlataLiga PremierLiga de EspañaClube de Regatas do FlamengoCopa Libertadores de América
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Gran Premio Batalla de Tucumán 2025: fiesta, sorpresas y pasión en el hipódromo

Gran Premio Batalla de Tucumán 2025: fiesta, sorpresas y pasión en el hipódromo

El combate de todos los tiempos: cuándo se enfrentarán Agustín Monzón y Franco Bonavena

"El combate de todos los tiempos": cuándo se enfrentarán Agustín Monzón y Franco Bonavena

Lo más popular
Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo
1

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Hay cuatro detenidos por el triple femicidio en Buenos Aires
2

Hay cuatro detenidos por el triple femicidio en Buenos Aires

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado
3

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Día de la Virgen de La Merced: de basural a santuario, la fe que limpió un barrio
4

Día de la Virgen de La Merced: de basural a santuario, la fe que limpió un barrio

Gustavo Cordera y la doble vara de la cancelación
5

Gustavo Cordera y la doble vara de la cancelación

Causa Alberdi: “Chipi” Giménez habría sufrido apremios ilegales en la cárcel de Benjamín Paz
6

Causa Alberdi: “Chipi” Giménez habría sufrido apremios ilegales en la cárcel de Benjamín Paz

Más Noticias
Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Día de la Virgen de La Merced: de basural a santuario, la fe que limpió un barrio

Día de la Virgen de La Merced: de basural a santuario, la fe que limpió un barrio

Hay cuatro detenidos por el triple femicidio en Buenos Aires

Hay cuatro detenidos por el triple femicidio en Buenos Aires

Gustavo Cordera y la doble vara de la cancelación

Gustavo Cordera y la doble vara de la cancelación

Causa Alberdi: “Chipi” Giménez habría sufrido apremios ilegales en la cárcel de Benjamín Paz

Causa Alberdi: “Chipi” Giménez habría sufrido apremios ilegales en la cárcel de Benjamín Paz

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Comentarios