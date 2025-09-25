Agenda de TV del jueves: ¿dónde ver en vivo Estudiantes LP-Flamengo por las Libertadores?

UEFA Europa League
13: Lille-Brann (ESPN 2)
13.30: Go Ahead Eagles-FCSB (ESPN 3)
16: Aston Villa-Bologna (ESPN)
16: Utrecht-Lyon (ESPN 2)
16: Stuttgart-Celta de Vigo (ESPN 3)
16: Ferencváros-Viktoria Plzen (Disney+)
16: Rangers-Genk (Disney+)
16: Salzburgo-Porto (Disney+)
16: Young Boys-Panathinaikos (Disney+)
Copa de Italia
13.30: Genoa-Empoli (DSports 2)
16: Torino-Pisa (DSports 2)
Liga de España
14.20: Osasuna-Elche (ESPN 4)
16.30: Real Oviedo-Barcelona (DSports)
Copa Libertadores
Cuartos de Final (vuelta)
19: Sao Paulo (0)-Liga de Quito (2) (Fox Sports)
21.30: Estudiantes LP (1)-Flamengo (2) (Fox Sports)
MLB (Major League Baseball)
19.30: Cleveland Guardians-Detroit (ESPN 7 / Fox Sports 3)
Liga Nacional
21.30: Olímpico-Instituto (TyC Sports)
Copa Sudamericana
Cuartos de final (vuelta)
21.30: Universidad de Chile (0)-Alianza Lima (0)
DSPORTS / DGO
NFL (Fútbol Americano)
21.15: Arizona Cardinals-Seattle Seahawks (Disney+)