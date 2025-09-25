El tiempo en Tucumán: la semana terminará con dos días muy calurosos

El cielo continuará mayormente despejado en Tucumán y para hoy el pronóstico del tiempo anticipa una máxima que superará los 30 °C. El constraste con la mínima sería drástico ya que la duplicaría en un par de horas.
La mañana de hoy comenzó con cielo mayormente despejado y una humedad cercana al 75%. La temperatura mínima registrada fue de 11 °C, mientras que la sensación térmica llegó a los 9 °C. La visibilidad superó los ocho kilómetros mientras que los vientos fueron del noroeste.
Las mediciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) permiten sostener que la temperatura aumentará gradualmente durante la mañana y para el mediodía se esperan 25 °C, con una humedad en descenso (30%) y una nubosidad de alrededor del 10%. Los vientos serán suaves del noreste.
Por la tarde la humedad se mantendría cercana al 20% mientras que la nubosidad subiría al 40%. La temperatura alcanzaría una máxima de 31 °C, mientras que la térmica podría trepar hasta los 33 °C. Esto marcada una amplitud térmica de casi 20 °C entre la mínima y la máxima.
Para la noche se espera un leve incremento de la humedad mientras que la nubosidad será de un 5%. La temperatura retrocederá hasta los 18 °C y los vientos serán suaves desde el norte.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
Los informes del SMN permiten pronosticar para el viernes el aumento de la nubosidad y de la temperatura, en una jornada en la que la máxima llegará a los 34 °C, para una jornada que estará marcada el cielo mayormente cubierto.