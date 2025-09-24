Secciones
El cierre de la Primera Nacional será con horarios unificados: San Martín definirá su suerte en Los Polvorines

La programación oficial establece que todos los encuentros se jueguen en simultáneo. La Zona A lo hará el sábado y la Zona B, un día después.

La Primera Nacional ingresa en la cuenta regresiva y cada detalle comienza a adquirir un peso decisivo. En la previa de la penúltima fecha, la AFA confirmó cómo se disputará la jornada 33, la última de la fase regular, que terminará de definir a los finalistas por el primer ascenso y a los equipos que lucharán en el Reducido por el segundo boleto a la Liga Profesional.

De acuerdo al cronograma, todos los encuentros de la Zona A se jugarán el sábado 4 de octubre a las 15.30, mientras que los de la Zona B se disputarán el domingo 5 en el mismo horario. La medida busca garantizar igualdad de condiciones y evitar especulaciones en la etapa decisiva del campeonato.

En paralelo, San Martín se prepara para encarar un cierre a todo o nada. Este domingo desde las 19 recibirá en La Ciudadela a Quilmes, por la fecha 32, en un cruce fundamental para sostenerse en la pelea por los primeros lugares. Una semana más tarde, en Los Polvorines, cerrará la fase regular frente a San Miguel, un rival directo que también pelea por meterse en lo más alto de la tabla.

El contexto no admite distracciones. Tras la caída en Córdoba contra Racing, el equipo de Mariano Campodónico necesita reencontrarse con la solidez que mostró en la goleada frente a Atlanta y volver a sumar de a tres. 

La tabla muestra un escenario ajustado: Deportivo Madryn se mantiene como líder y virtual finalista, Atlanta lo sigue de cerca, San Miguel acecha al "Bohemio", mientras Patronato y Gimnasia y Tiro están en la misma línea que San Martín con una ventaja mínima por la diferencia de gol. Por eso, cada punto en juego en estas dos fechas será determinante para asegurarse la localía en el Reducido.

Una prueba de carácter en el cierre

El tramo final del torneo se presenta como una verdadera prueba de carácter. El “Santo” deberá recuperar regularidad y transformar la presión en combustible para alcanzar su objetivo. El camino ya está marcado: primero Quilmes, después San Miguel y, con el fixture de la última fecha definido, ya no hay margen de error.

