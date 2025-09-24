El cierre de la Primera Nacional será con horarios unificados: San Martín definirá su suerte en Los Polvorines

En paralelo, San Martín se prepara para encarar un cierre a todo o nada. Este domingo desde las 19 recibirá en La Ciudadela a Quilmes, por la fecha 32, en un cruce fundamental para sostenerse en la pelea por los primeros lugares. Una semana más tarde, en Los Polvorines, cerrará la fase regular frente a San Miguel, un rival directo que también pelea por meterse en lo más alto de la tabla.