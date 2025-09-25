Secciones
Efemérides del jueves 25 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Se recuerda la implementación de la semana laboral de ocho horas y el Día Mundial del Farmacéutico.

EN 1926. Un día como hoy, el empresario estadounidense Henry Ford implementó la semana laboral de ocho horas diarias. EN 1926. Un día como hoy, el empresario estadounidense Henry Ford implementó la semana laboral de ocho horas diarias.
Hace 5 Hs

El 25 de septiembre de 1926, el estadounidense Henry Ford anunció la implementación de la semana laboral de cinco días por semana, ocho horas diarias y cuarenta horas de trabajo semanales, sumado a la promesa de un salario digno con la intención de reclutar una mayor cantidad de trabajadores para su empresa Ford Motor Company. Sin embargo, la decisión no se tomó pensando en los derechos de los trabajadores, sino más bien en la búsqueda de un mayor rendimiento para la empresa desde que comenzaron a utilizar una nueva cadena de montaje.

En Argentina la ley que regula la jornada laboral de ocho horas diarias es la N°11.544, que en Artículo 1° establece que "la duración del trabajo no podrá exceder de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro". Asimismo, también aclara que en ningún caso se puede superar las nueve horas diarias y que hay derecho a un descanso semanal de 35 horas corridas a partir del sábado a las 13 horas.

A su vez, el 25 de septiembre también se recuerda la primera transmisión experimental de televisión digital de alta definición (HDTV) en Argentina realizada por Canal 13 en 1998 cuando emitió la película "El regalo prometido", de Brian Levant, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. HDTV es el formato de vídeo estándar utilizado en la mayoría de las emisiones y las personas que pudieron gozar de este beneficio fueron aquellas que poseían un receptor de TV digital. Si bien el resto también iba a poder acceder a este tipo de visualización, quienes no tenían el receptor lo harían en menor calidad de imagen y sonido.

En tanto, el 25 de septiembre también se celebra el Día Mundial del Farmacéutico, una efeméride establecida durante un Consejo Mundial realizado en 2009 en Estambul, Turquía, e impulsado Federación Farmacéutica Internacional (FIP). La FIP se creó el 25 de septiembre de 1912 en los Países Bajos, pero dos años más tarde debió interrumpir sus servicios debido al inicio de la Primera Guerra Mundial. Desde entonces se mantuvo abierta esporádicamente hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y actualmente representa a más de cuatro millones de profesionales, además de colaborar constantemente con la Organización Mundial de la Salud.

El 25 de septiembre también se recuerda el Día Internacional de la Ataxia, creado en 2001 por las principales instituciones que combaten esta enfermedad, como también por muchísimos pacientes y sus familiares. Ataxia proviene de la palabra griega "táxis", que significa "sin orden o falta de coordinación". Las personas que sufren este tipo de enfermedad comienzan a mostrar problemas para mantener el equilibro como consecuencia de una dificultad en el control muscular de los brazos y las piernas. Suele presentarse en edades muy tempranas y generalmente es hereditaria, aunque un miembro de la familia puede poseerla a pesar de que el resto no.

Efemérides 25 de septiembre

Día Internacional de la Ataxia

Día Mundial del Farmacéutico

1493 – Cristóbal Colón parte a su segundo viaje desde Cádiz.

1506 – Muere Felipe I de España, el Hermoso.

1513 – Vasco Nuñez de Balboa es el primer europeo que ve el Océano Pacífico, al que llama Mar del Sur.

1849 – Muere Johann Strauss (padre), compositor austríaco.

1897 – Nace William Faulkner, narrador y poeta estadounidense

1918 – Nace Oscar "Blottita" Blotta, dibujante, historietista y publicista argentino.

1925 – Nace José Donoso, escritor, profesor y periodista chileno.

1929 – Nace Pepe Soriano, actor y director argentino.

1942 – Nace Oscar Ringo Bonavena, boxeador argentino de peso pesado.

1944 – Nace Michael Douglas, actor.

1951 – Nace Pedro Almodovar, cineasta español.

1952 – Nace Christopher Reeve, actor que hizo de Superman.

1956 – Entra en operaciones el primer cable telefónico transoceánico.

1965 – Se lanza en Estados Unidos el dibujo animado de los Beatles.

1968 – Nace Will Smith, actor y músico estadounidense.

1969 – Nace Catherine Zeta-Jones, actriz británica.

1970 – Muere Erich Maria Remarque, novelista alemán.

1972 – Muere la poetisa argentina Alejandra Pizarnik.

1973 – La segunda tripulación de la estación Skylab regresa a la Tierra.

1980 – Chevy Chase llama a Cary Grant «un homo» en el programa Tomorrow. Es enjuiciado.

1981 – Los Rolling Stones comienzan su sexta gira estadounidense (Estadio JFK, Philadelphia).

1983 – Muere Leopoldo III de Bélgica.

1985 – Se modifica el Código Civil: filiación, tutela y patria potestad compartidas.

1995 – Se emite el último capítulo de la serie Chespirito (de Roberto Gómez Bolaños).

1998 – Canal 13 realiza la primera transmisión experimental de televisión digital de alta definición (HDTV) en Argentina.

2002 – El Congreso peruano acusa de cohecho pasivo a Víctor Joy Way, ex primer ministro del gobierno de Alberto Fujimori.

2003 – Muere en Nueva York el intelectual palestino Edward Said.

2003 – El presidente Néstor Kirchner habla por pimera vez ante la Asamblea de la ONU.

2005 – Muere Don Adams, actor, director y guionista estadounidense, de Agente 86.

2012 – Muere Andy Williams, cantante y actor estadounidense.

2016 – China pone en marcha, en la provincia de Guizhou, el mayor radiotelescopio del mundo.

2017 – El 92% de los kurdos iraquíes votan a favor de la independencia en un controvertido referéndum.

