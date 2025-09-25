Efemérides del jueves 25 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 25 de septiembre también se recuerda el Día Internacional de la Ataxia, creado en 2001 por las principales instituciones que combaten esta enfermedad, como también por muchísimos pacientes y sus familiares. Ataxia proviene de la palabra griega "táxis", que significa "sin orden o falta de coordinación". Las personas que sufren este tipo de enfermedad comienzan a mostrar problemas para mantener el equilibro como consecuencia de una dificultad en el control muscular de los brazos y las piernas. Suele presentarse en edades muy tempranas y generalmente es hereditaria, aunque un miembro de la familia puede poseerla a pesar de que el resto no.