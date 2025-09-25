Naranja X celebra 40 años dando acceso en cada rincón del país

“Históricamente, hablar de plata fue sinónimo de hablar de forma difícil o lejana. Las finanzas personales, que deberían ser parte de la vida cotidiana, se envolvieron en un lenguaje que, lejos de ayudar, excluía. Pero algo cambió. Las nuevas generaciones ya no compran la idea de que las finanzas deben ser serias para ser importantes. Y en Naranja X decidimos acompañar -y acelerar- ese cambio. Porque creemos que hablar claro sobre dinero es mucho más que una decisión de comunicación: es un acto de empoderamiento”, relató Jachevasky.