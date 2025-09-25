Secciones
Cartas de lectores: Piratería digital
Hace 6 Hs

Los portales argentinos se llenan de noticias sobre una aplicación llamada Magic Tv , que está prohibida en todos lados, pero sin embargo sigue funcionando en televisores inteligentes. ¿Por qué ahora se preocupan tanto de eso? Cuando existía el DVD y los videos clubes el cual yo fui propietario, jamás hicieron nada contra la piratería ilegal, que vendía películas antes de que salieran en el cine, en las calles de Tucumán. Ni el Incaa ni la Cámara Argentina de Videoeditores no defendieron de la batalla ilegal de dvds y cds apócrifos y de poco fuimos desapareciendo antes que el Streaming apareciera. Primero fue el cine Candilejas, y luego el Majestic, y el Atlas estuvo complicado, pudo salir, pero los videos fueron cerrando poco a poco y las disquerías también, y nadie dijo nada al contrario todos compraban. No es nada nuevo este asunto; lo que pasa es que ahora se suman factores económicos para las grandes cadenas de streaming y cadenas deportivas y televisivas que están sacando de forma ilegal sus ganancias que son millonarias, y que el argentino se acostumbró a violar la ley 11.723 de propiedad intelectual. También se suma que muchas plataformas cobran en dólares y a eso hay que hacerles la recarga del impuesto PAIS, lo que incrementa más el costo. No me sorprende nada esto ya venía de hace tiempo; hoy en día los poderosos pierden, pero siempre este país estuvo marcado por la clandestinidad, que se convirtió en el pan de cada día, de ver las cosas ilegales como legales. Es la forma que nos acostumbramos a vivir y en la que nos permitieron vivir.

Fernando Esteban Saade 

fernandosaade77@gmail.com

Comentarios