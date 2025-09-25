Cosifind: el buscador de productos en tu ciudad

Comprar por internet resolvió muchas cosas, pero no siempre lo urgente. ¿Qué pasa cuando necesitás encontrar ya un producto específico, sin recorrer media ciudad, sin hacer mil llamadas y sin esperar días de envío? Ahí entra en juego Cosifind, una nueva app desarrollada con una promesa simple y poderosa: ayudarte a encontrar lo que necesitás, cerca y en tiempo real. Porque lo que buscás, puede estar más cerca de lo que pensás.
“Cosifind no es un marketplace: es un GPS de productos y servicios. Está un paso antes de la compra, en la decisión de a dónde ir”, resume el equipo fundador. “No intermedia, no vende, ni cobra comisiones: simplemente te muestra lo que hay cerca y disponible, para que vos decidas a dónde ir”, agregan.
Una nueva forma de buscar
Cosifind inaugura una categoría fácil de entender pero poco explorada hasta ahora: el buscador local en tiempo real. Permite buscar por producto en tu zona, comparar opciones cercanas (precio, horarios, ubicación) y resolver en el momento. Sin recorridas a ciegas, sin chats que no responden, sin suposiciones, sin espera.
“En vez de diez llamadas y tres viajes, confirmé en dos minutos dónde tenían el cable que necesitaba y fui directo”, cuenta Sofía, una de las usuarias beta.
Para quienes buscan: menos vueltas, más certezas
En un contexto donde la inmediatez manda, Cosifind se posiciona como una herramienta útil y concreta para consumidores reales, con problemas reales.
Ese repuesto que necesitás quizá lo tenga el negocio a dos cuadras. Esa urgencia del sábado al mediodía puede resolverse sin drama si sabés adónde ir. La app te da tres claves:
• Tiempo ahorrado
• Tranquilidad de saber dónde está
• Cercanía real para resolver hoy
Para quienes venden: visibilidad sin fricción
Cosifind también es una oportunidad para comercios de barrio, o simplemente cualquiera que tenga algo para vender, y que quieren ser encontrados sin tener que montar un e-commerce ni pagar comisiones por venta.
Con una carga simple desde el celular, cualquier negocio puede mostrar lo que tiene en stock, aparecer en búsquedas cercanas y recibir más visitas sin intermediarios.
“Queremos que los negocios sean encontrados por lo que tienen, no por cuánto pautan”, explican los creadores de Cosifind.
¿Cómo funciona?
1. Buscás por producto, marca o categoría.
2. Comparás lo que hay cerca tuyo.
3. Vas directo al local o coordinás con el vendedor la entrega.
Sin vueltas. Sin compras obligatorias. Sin filtros pagos.
¿Dónde se diferencia?
Cosifind complementa a las plataformas que ya conoces. A diferencia de los grandes marketplaces que priorizan la transacción o las apps que sólo cubren ciertos rubros, Cosifind responde una pregunta que muchas veces queda sin resolver:“¿Dónde consigo esto, ahora, cerca de mí?”. Es el dato justo en el momento justo.
Mirada a futuro
La app ya está activa y en expansión (podés descargarla desde Appstore y Google Play Store). El plan es claro: sumar más rubros, mejorar la relevancia local y mantener una experiencia simple, directa y útil para todos. El foco sigue puesto en lo esencial: que cada búsqueda ayude a alguien a resolver, y que cada negocio tenga más oportunidades de ser visto sin costos ocultos y de vender al precio real.
Probala
Si necesitás encontrar algo urgente, buscá en Cosifind, compará y andá directo.
Si tenés un local o vendes de manera independiente, sumate para que te encuentren justo cuando alguien te necesita. VER VIDEO
Con Cosifind, el que busca encuentra.
Más información en: cosifind.com
Instagram: Cosifindapp
Facebook: Cosifind