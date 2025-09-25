Secciones
Contenido patrocinado

Cosifind: el buscador de productos en tu ciudad

Una app que conecta necesidades puntuales con la oferta disponible, en tiempo real y sin costos extras.

Cosifind: el buscador de productos en tu ciudad
Hace 5 Hs

Comprar por internet resolvió muchas cosas, pero no siempre lo urgente. ¿Qué pasa cuando necesitás encontrar ya un producto específico, sin recorrer media ciudad, sin hacer mil llamadas y sin esperar días de envío? Ahí entra en juego Cosifind, una nueva app desarrollada con una promesa simple y poderosa: ayudarte a encontrar lo que necesitás, cerca y en tiempo real. Porque lo que buscás, puede estar más cerca de lo que pensás.

“Cosifind no es un marketplace: es un GPS de productos y servicios. Está un paso antes de la compra, en la decisión de a dónde ir”, resume el equipo fundador. “No intermedia, no vende, ni cobra comisiones: simplemente te muestra lo que hay cerca y disponible, para que vos decidas a dónde ir”, agregan.

Una nueva forma de buscar

Cosifind inaugura una categoría fácil de entender pero poco explorada hasta ahora: el buscador local en tiempo real. Permite buscar por producto en tu zona, comparar opciones cercanas (precio, horarios, ubicación) y resolver en el momento. Sin recorridas a ciegas, sin chats que no responden, sin suposiciones, sin espera.

Cosifind: el buscador de productos en tu ciudad

“En vez de diez llamadas y tres viajes, confirmé en dos minutos dónde tenían el cable que necesitaba y fui directo”, cuenta Sofía, una de las usuarias beta.

Para quienes buscan: menos vueltas, más certezas

En un contexto donde la inmediatez manda, Cosifind se posiciona como una herramienta útil y concreta para consumidores reales, con problemas reales.

Ese repuesto que necesitás quizá lo tenga el negocio a dos cuadras. Esa urgencia del sábado al mediodía puede resolverse sin drama si sabés adónde ir. La app te da tres claves:

• Tiempo ahorrado

• Tranquilidad de saber dónde está

• Cercanía real para resolver hoy

Para quienes venden: visibilidad sin fricción

Cosifind también es una oportunidad para comercios de barrio, o simplemente cualquiera que tenga algo para vender, y que quieren ser encontrados sin tener que montar un e-commerce ni pagar comisiones por venta.

Cosifind: el buscador de productos en tu ciudad

Con una carga simple desde el celular, cualquier negocio puede mostrar lo que tiene en stock, aparecer en búsquedas cercanas y recibir más visitas sin intermediarios.

“Queremos que los negocios sean encontrados por lo que tienen, no por cuánto pautan”, explican los creadores de Cosifind.

¿Cómo funciona?

1. Buscás por producto, marca o categoría.

2. Comparás lo que hay cerca tuyo.

3. Vas directo al local o coordinás con el vendedor la entrega.

Sin vueltas. Sin compras obligatorias. Sin filtros pagos.

¿Dónde se diferencia?

Cosifind complementa a las plataformas que ya conoces. A diferencia de los grandes marketplaces que priorizan la transacción o las apps que sólo cubren ciertos rubros, Cosifind responde una pregunta que muchas veces queda sin resolver:“¿Dónde consigo esto, ahora, cerca de mí?”. Es el dato justo en el momento justo.

Cosifind: el buscador de productos en tu ciudad

Mirada a futuro

La app ya está activa y en expansión (podés descargarla desde Appstore y Google Play Store). El plan es claro: sumar más rubros, mejorar la relevancia local y mantener una experiencia simple, directa y útil para todos. El foco sigue puesto en lo esencial: que cada búsqueda ayude a alguien a resolver, y que cada negocio tenga más oportunidades de ser visto sin costos ocultos y de vender al precio real.

Probala

Si necesitás encontrar algo urgente, buscá en Cosifind, compará y andá directo.

Si tenés un local o vendes de manera independiente, sumate para que te encuentren justo cuando alguien te necesita. VER VIDEO

Con Cosifind, el que busca encuentra.

Más información en: cosifind.com

Instagram: Cosifindapp

Facebook: Cosifind

Esta nota es de acceso libre.
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo lidian con el celular cuatro de los universitarios con mejor promedio de Tucumán
1

Cómo lidian con el celular cuatro de los universitarios con mejor promedio de Tucumán

Inscribite al festival Yo te la canto y mostrá tu talento en el Teatro Alberdi
2

Inscribite al festival "Yo te la canto" y mostrá tu talento en el Teatro Alberdi

Cómo hacer que tus ahorros empiecen a generar ganancias desde hoy
3

Cómo hacer que tus ahorros empiecen a generar ganancias desde hoy

Efemérides del miércoles 24 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del miércoles 24 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
5

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Cine nacional: “Belén vio la película y estaba muy contenta”
6

Cine nacional: “Belén vio la película y estaba muy contenta”

Más Noticias
El reconocimiento del Estado de Palestina genera opiniones encontradas

El reconocimiento del Estado de Palestina genera opiniones encontradas

Belgrano, el brillante hombre de acción al que muchos no quisieron escuchar

Belgrano, el brillante hombre de acción al que muchos no quisieron escuchar

Nadie persuadió a Belgrano de dar batalla en Tucumán; siempre estuvo convencido

Nadie persuadió a Belgrano de dar batalla en Tucumán; siempre estuvo convencido

Trump desató la polémica: qué dice la ciencia sobre el paracetamol en el embarazo

Trump desató la polémica: qué dice la ciencia sobre el paracetamol en el embarazo

Trump contra el paracetamol: cinco claves para no entrar en pánico ante noticias de salud

Trump contra el paracetamol: cinco claves para no entrar en pánico ante noticias de salud

Cine nacional: “Belén vio la película y estaba muy contenta”

Cine nacional: “Belén vio la película y estaba muy contenta”

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir