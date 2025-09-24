Cuatro tucumanos se repartieron el pozo de los Números de Oro y una ganadora duplicó su premio con Tarjeta Sol

La historia de Néstor Miguel González

Desde El Puestito, en el departamento de Burruyacu, llega la historia de Néstor Miguel González, de 73 años. Ex policía y jubilado, Néstor vive con su esposa, tiene cuatro hijos, 12 nietos y ya disfruta de dos bisnietas. Contó que al recibir la noticia del premio pensó inmediatamente en su familia: “Voy a compartirlo con ellos, se lo merecen tanto como yo”, aseguró emocionado. Néstor festejará su cumpleaños el 5 de octubre, pero este premio ya marcó el año como inolvidable.