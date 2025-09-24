Cuatro tucumanos se repartieron el pozo de los Números de Oro y una ganadora duplicó su premio con Tarjeta Sol

La última semana (número 26) del entretenimiento de LA GACETA cerró con broche de oro: Cuatro tucumanos se convirtieron en ganadores del pozo acumulado de $8.100.000. Cada uno de ellos se llevó $2.025.000. Además, una afortunada lectora, por ser usuaria de Tarjeta Sol, duplicó su premio y sumó $2.025.000 más, alcanzando un total de $4.050.000.
Con esta edición culmina una etapa del clásico entretenimiento que cada viernes llega junto al diario y que, semana a semana, renueva las esperanzas de miles de lectores. A partir del próximo sorteo, arranca una nueva edición que irá de septiembre a marzo de 2026, con un pozo inicial de $3.000.000. Como siempre, si la tarjeta tiene el sello de “Usuario Tarjeta Sol”, el monto se duplica y puede llegar hasta los $6.000.000.
La historia de Vicente González
Vicente González tiene 87 años, vive junto a su esposa. Es jubilado, padre de tres hijos y abuelo de cinco nietos, cuenta que lleva años participando del entretenimiento de LA GACETA, pero es la primera vez que la suerte le sonríe. “Con este premio voy a poder arreglar mi casa, algo que venía postergando hace tiempo”, expresó con alegría. Vicente cumplirá años el próximo 17 de enero y este premio se convirtió en un regalo anticipado muy especial.
La historia de Néstor Miguel González
Desde El Puestito, en el departamento de Burruyacu, llega la historia de Néstor Miguel González, de 73 años. Ex policía y jubilado, Néstor vive con su esposa, tiene cuatro hijos, 12 nietos y ya disfruta de dos bisnietas. Contó que al recibir la noticia del premio pensó inmediatamente en su familia: “Voy a compartirlo con ellos, se lo merecen tanto como yo”, aseguró emocionado. Néstor festejará su cumpleaños el 5 de octubre, pero este premio ya marcó el año como inolvidable.
La historia de Sara Argentina Olea
Sara Argentina Olea, de 64 años. Vive con su hija y su nieto, y fue propietaria de un kiosco durante varios años. Hoy, jubilada, asegura que este premio llegó en un momento clave: “Con este dinero voy a poder hacer las refacciones que mi casa necesita hace mucho tiempo”, contó. Es la primera vez que gana en Números de Oro y no pudo contener su emoción al recibir la noticia.
La historia de Ema Olga Martínez
Ema Olga Martínez fue la única ganadora de esta semana que, gracias a ser usuario de Tarjeta Sol, duplicó su premio y se llevó un total de $4.050.000. Tiene 69 años, está casada y tiene tres hijos. Al momento de recibir el premio, estuvo acompañada por su hija y su yerno. “Con este dinero voy a poder arreglar mi casa, era algo que venía soñando hace tiempo”, comentó con una sonrisa.
Una edición que cierra con alegrías
Así concluye una nueva etapa del entretenimiento de LA GACETA, que no solo reparte premios, sino también historias de vida, esperanza y comunidad. Cuatro tucumanos se despidieron de la edición con una alegría inmensa y con nuevos planes para mejorar su calidad de vida. La nueva edición ya está en marcha y promete seguir transformando ilusiones en realidades. ¿Quiénes serán los próximos afortunados?