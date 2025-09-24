El golazo de Julián Álvarez, que selló la victoria de Atlético de Madrid, generó un alocado festejo de Diego Simeone

Julián Álvarez volvió a brillar en Atlético de Madrid gracias a una actuación memorable. El delantero argentino convirtió un golazo desde afuera del área para sellar el 3-2 del "Aleti" sobre Rayo Vallecano y se llevó todos los flashes de la noche. Fue su tercer tanto personal en el encuentro, lo que generó un estallido de euforia en el "Wanda Metropolitano".