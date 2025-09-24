Secciones
El golazo de Julián Álvarez, que selló la victoria de Atlético de Madrid, generó un alocado festejo de Diego Simeone

El ex delantero de River metió tres tantos en la victoria del "Aleti" sobre Rayo Vallecano, por la sexta jornada de la Liga de España.

CELEBRARACIÓN. Álvarez grita con alma y vida el gol que le dio la victoria a Atlético de Madrid.
Hace 1 Hs

Julián Álvarez volvió a brillar en Atlético de Madrid gracias a una actuación memorable. El delantero argentino convirtió un golazo desde afuera del área para sellar el 3-2 del "Aleti" sobre Rayo Vallecano y se llevó todos los flashes de la noche. Fue su tercer tanto personal en el encuentro, lo que generó un estallido de euforia en el "Wanda Metropolitano".

La reacción más llamativa llegó desde el banco: Diego Simeone no pudo contenerse; saltó de su asiento y terminó corriendo al campo de juego para abrazar a sus dirigidos. Una postal de la comunión entre el equipo y su entrenador en un momento crucial de la temporada.

"Aleti" suma algo de aire en un inicio de temporada poco prometedor

Con este triunfo, el segundo en lo que va del campeonato, el “Aleti” empieza a recuperar confianza después de un arranque turbulento, en el que apenas había cosechado una victoria, tres empates y una derrota. El resultado le permite acomodarse en la tabla y alimentar la ilusión de volver a pelear arriba.

