Con un hat-trick, Julián Álvarez fue la gran figura en el triunfo de Atlético de Madrid sobre Rayo Vallecano

Atlético de Madrid logró un triunfo trabajado por 3-2 frente al Rayo Vallecano en el "Wanda Metropolitano", en un partido válido por la sexta fecha de La Liga de España. La gran figura fue Julián Álvarez, autor de los tres goles que le dieron la victoria a los dirigidos por Diego Simeone. El cordobés compartió titularidad con Nahuel Molina, mientras que en el complemento sumaron minutos Nicolás González y Giuliano Simeone. En el equipo visitante, Augusto Batalla fue el arquero titular.
El “Colchonero” abrió el marcador a los 14 minutos gracias a una volea impecable de Álvarez, que conectó un centro de Marcos Llorente y cortó una sequía personal de cuatro encuentros sin convertir. Sin embargo, sobre el cierre de la primera parte, Rayo Vallecano encontró la igualdad con un zapatazo impresionante de Pep Chavarría desde larga distancia, que se metió en el ángulo de Jan Oblak.
En el segundo tiempo, el encuentro ganó en intensidad. Los ingresos de González y Giuliano le dieron aire fresco al ataque local, aunque ambos desperdiciaron ocasiones claras frente a Batalla. Rayo respondió con peligro y logró dar vuelta el marcador a los 76’, cuando Álvaro García eludió a Oblak y definió con el arco vacío. En primera instancia el gol fue anulado por offside, pero tras la revisión del VAR quedó convalidado.
El "Colchonero" reaccionó a tiempo
La reacción de Atlético no tardó en llegar. Álvarez capitalizó un rebote tras un cabezazo de Giuliano y selló su doblete. A dos minutos del final, completó su primera tripleta con la camiseta albirroja con un disparo desde afuera del área que dejó sin opciones a Batalla.
El hat-trick del ex River se dio en medio de un contexto particular, ya que días atrás había mostrado su fastidio por las sustituciones recurrentes del “Cholo”. Simeone, consultado tras el partido, reiteró que lo considera “el mejor atacante del plantel” y destacó la importancia de mantenerlo en plenitud.
Atlético, además, no pudo contar con Thiago Almada, lesionado en el sóleo derecho durante la última fecha FIFA. El ex Vélez, por quien el club pagó cerca de 47 millones de dólares a Olympique de Lyon, sigue recuperándose y ya se perdió los últimos compromisos, incluido el estreno en la Champions League.