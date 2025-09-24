Con un hat-trick, Julián Álvarez fue la gran figura en el triunfo de Atlético de Madrid sobre Rayo Vallecano

Atlético de Madrid logró un triunfo trabajado por 3-2 frente al Rayo Vallecano en el "Wanda Metropolitano", en un partido válido por la sexta fecha de La Liga de España. La gran figura fue Julián Álvarez, autor de los tres goles que le dieron la victoria a los dirigidos por Diego Simeone. El cordobés compartió titularidad con Nahuel Molina, mientras que en el complemento sumaron minutos Nicolás González y Giuliano Simeone. En el equipo visitante, Augusto Batalla fue el arquero titular.