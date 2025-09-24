Un camionero bloqueó una ruta en Salta, le hicieron un test de alcoholemia y el resultado fue el más alto de todo el país

Un episodio de extrema gravedad se registró este miércoles por la mañana en la Ruta Provincial 5, kilómetro 5, a la altura del paraje La Estrella (Salta), cuando un camión quedó atravesado sobre la calzada y bloqueó los dos carriles de circulación. La situación generó un altísimo riesgo para los conductores, especialmente para un colectivo de larga distancia repleto de pasajeros que debió esquivar el vehículo de manera repentina para evitar un accidente fatal.