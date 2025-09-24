Secciones
Un camionero bloqueó una ruta en Salta, le hicieron un test de alcoholemia y el resultado fue el más alto de todo el país

Había atravesado su vehículo sobre la Ruta Provincial 5 y obligado a un colectivo lleno de pasajeros a realizar una maniobra brusca para evitar un choque frontal.

Hace 1 Hs

Un episodio de extrema gravedad se registró este miércoles por la mañana en la Ruta Provincial 5, kilómetro 5, a la altura del paraje La Estrella (Salta), cuando un camión quedó atravesado sobre la calzada y bloqueó los dos carriles de circulación. La situación generó un altísimo riesgo para los conductores, especialmente para un colectivo de larga distancia repleto de pasajeros que debió esquivar el vehículo de manera repentina para evitar un accidente fatal.

Minutos después, efectivos de la Policía de Salta y de la Dirección Vial llegaron al lugar tras una denuncia al Sistema de Emergencias 911. Allí realizaron controles de alcoholemia a los conductores involucrados. El resultado fue impactante: el camionero registró 4,71 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el anterior récord nacional de 3,95 gramos. En contraste, el chofer del ómnibus dio negativo.

Fuentes policiales citadas por Radio Salta señalaron que el hombre, de nacionalidad argentina y residente en la provincia, estaría vinculado a una empresa de transporte y se habría dormido al volante tras una ingesta desmedida de alcohol. Esta situación explicaría cómo el camión terminó cruzado en la ruta, obstruyendo por completo el paso vehicular.

Tras la intervención, las autoridades le secuestraron la licencia de conducir, retuvieron el vehículo y labraron las infracciones correspondientes. El episodio generó gran preocupación entre los testigos, que advirtieron el riesgo inminente para quienes transitaban por la zona.

Otro caso de alcoholemia en Salta

Horas antes, otro conductor había sido interceptado por la Policía de Seguridad Vial en la zona norte de la ciudad de Salta. Circulaba de forma peligrosa y, tras una breve persecución iniciada por una denuncia al 911, se comprobó que manejaba con 1,70 gramos de alcohol en sangre, considerado alcoholemia agravada. Dentro del automóvil viajaban varios acompañantes, lo que agravó aún más la infracción.

En ese procedimiento también se secuestró el rodado, se retuvo la licencia del conductor y se formalizaron las actuaciones administrativas correspondientes.

Controles y estadísticas alarmantes

Según datos del Gobierno de Salta, citados por Infobae, durante el último fin de semana se realizaron 9.564 controles vehiculares en distintos puntos de la provincia. Como resultado, se detectaron 998 infracciones y se practicaron 6.322 test de alcoholemia, de los cuales 152 dieron positivo, en el marco de la Ley de Tolerancia Cero vigente.

El caso del camionero que alcanzó los 4,71 gramos de alcohol en sangre no solo marca un récord nacional, sino que también refuerza el debate sobre la necesidad de intensificar los controles de tránsito y concientizar sobre los riesgos mortales de conducir bajo los efectos del alcohol.

