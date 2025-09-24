Secciones
Política

Facundo Manes: “Hunden el barco y festejan los salvavidas”

"Estamos hablando de un salvavidas económico frente a una situación que generó el propio gobierno, de ahí nuestro reparo", sostuvo el diputado y candidato a senador.

FACUNDO MANES, crítico con el gobierno FACUNDO MANES, crítico con el gobierno
Hace 1 Hs

El diputado nacional Facundo Manes cuestionó el “salvavidas económico” alcanzado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, con Estados Unidos al asegurar que “hunden el barco y festejan los salvavidas”.

"No nos oponemos porque sí"

“Hemos visto suficientes canjes, acuerdos salvadores, ‘cuentos chinos’ y deudas estrafalarias como para plantear dudas legítimas: ¿de qué se trata este acuerdo? ¿a qué se comprometieron Milei y Caputo? ¿a cambio de qué?”, se preguntó el candidato a senador.

“No nos oponemos porque sí, solo queremos ser responsables”, aclaró Manes en una publicación de la red social “X”.

“Salvavidas económico”

“Estamos hablando de un salvavidas económico frente a una situación que generó el propio gobierno, de ahí nuestro reparo. El sentido común no es destituyente”, insistió.

“Si se trata de un acuerdo estratégico nacional es una decisión demasiado importante para que solo incluya al presidente, su hermana y el clan Menem”, argumentó Manes.

“Como el 25 de Mayo, en 2025 decimos: el pueblo quiere saber de qué se trata”, cerró el dirigente radical.


Temas Javier MileiSantiago Caputo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El análisis de Jorge Asís: Estado de Palestina condiciona la causa Malvinas

El análisis de Jorge Asís: Estado de Palestina condiciona la causa Malvinas

Milei confirmó que negocia un préstamo del Tesoro de EE.UU. para afrontar vencimientos de deuda en 2026

Milei confirmó que negocia un préstamo del Tesoro de EE.UU. para afrontar vencimientos de deuda en 2026

Javier Milei anunció la presentación de su nuevo libro “La construcción del milagro”

Javier Milei anunció la presentación de su nuevo libro “La construcción del milagro”

Tras su viaje a Estados Unidos, Javier Milei prepara actos en 12 provincias para el último mes de campaña electoral

Tras su viaje a Estados Unidos, Javier Milei prepara actos en 12 provincias para el último mes de campaña electoral

Lo más popular
Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano
1

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres
2

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?
3

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia
4

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo
5

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar
6

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

Más Noticias
Discurso de Milei en la ONU: elogió a Trump, defendió el libre mercado y reclamó por Malvinas

Discurso de Milei en la ONU: elogió a Trump, defendió el libre mercado y reclamó por Malvinas

Histórico: el primer vuelo directo desde Panamá aterrizará en Tucumán durante la madrugada

Histórico: el primer vuelo directo desde Panamá aterrizará en Tucumán durante la madrugada

“No gasto energía en las amenazas; mi foco está en trabajar para los tucumanos”, dijo Rossana Chahla

“No gasto energía en las amenazas; mi foco está en trabajar para los tucumanos”, dijo Rossana Chahla

Suspendieron al comisionado de El Cercado que atropelló y mató a una ciclista

Suspendieron al comisionado de El Cercado que atropelló y mató a una ciclista

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Comentarios