Detienen a un "trapito", acusado de agredir a un matrimonio en la vía pública

El episodio ocurrió en la esquina de Alsina y Las Heras, cuando las víctimas regresaban a retirar su auto. Según relataron, el agresor se acercó y les exigió un pago por el estacionamiento. Ante la negativa del conductor, el hombre reaccionó con violencia: golpeó al dueño del vehículo y luego atacó a su esposa, que intentaba defenderlo.