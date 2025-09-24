Secciones
Seguridad

Detienen a un "trapito", acusado de agredir a un matrimonio en la vía pública

El hombre, de 46 años, golpeó con los puños a un conductor y a su esposa después de exigirles dinero por estacionar. El violento episodio ocurrió en la intersección de Alsina y Heras.

Detienen a un trapito, acusado de agredir a un matrimonio en la vía pública
Hace 2 Hs

Un hombre de 46 años, quien trabaja como "trapito", fue detenido luego de agredir físicamente a un matrimonio que se negó a pagarle dinero por estacionar su vehículo.

El episodio ocurrió en la esquina de Alsina y Las Heras, cuando las víctimas regresaban a retirar su auto. Según relataron, el agresor se acercó y les exigió un pago por el estacionamiento. Ante la negativa del conductor, el hombre reaccionó con violencia: golpeó al dueño del vehículo y luego atacó a su esposa, que intentaba defenderlo.

La escena fue advertida por policías que intervinieron de inmediato y redujeron al atacante. El detenido fue trasladado a la Unidad Especial, donde quedó a disposición de la Justicia.

Las autoridades judiciales dispusieron que se realice la verificación de sus antecedentes penales, lo que permitirá determinar los pasos a seguir en la causa.

