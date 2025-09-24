Detienen a un "trapito", acusado de agredir a un matrimonio en la vía pública

Un hombre de 46 años, quien trabaja como "trapito", fue detenido luego de agredir físicamente a un matrimonio que se negó a pagarle dinero por estacionar su vehículo.
El episodio ocurrió en la esquina de Alsina y Las Heras, cuando las víctimas regresaban a retirar su auto. Según relataron, el agresor se acercó y les exigió un pago por el estacionamiento. Ante la negativa del conductor, el hombre reaccionó con violencia: golpeó al dueño del vehículo y luego atacó a su esposa, que intentaba defenderlo.
La escena fue advertida por policías que intervinieron de inmediato y redujeron al atacante. El detenido fue trasladado a la Unidad Especial, donde quedó a disposición de la Justicia.
Las autoridades judiciales dispusieron que se realice la verificación de sus antecedentes penales, lo que permitirá determinar los pasos a seguir en la causa.