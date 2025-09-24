Secciones
SociedadActualidad

Santoral del 25 de septiembre: quiénes son los santos y beatos que la Iglesia recuerda en esta fecha

A continuación, un repaso por las figuras principales.

Santoral del 25 de septiembre: quiénes son los santos y beatos que la Iglesia recuerda en esta fecha
Hace 1 Hs

La Iglesia católica celebra este jueves 25 de septiembre la memoria de varios santos y beatos cuyas vidas dejaron huella por su fe, su servicio a los demás y su testimonio de esperanza. A continuación, un repaso por las figuras principales del santoral del día:

San Cleofás, discípulo del Señor

El Evangelio de san Lucas relata que, tras la resurrección, dos discípulos iban camino a Emaús. Uno de ellos era Cleofás, quien reconoció a Jesús al partir el pan. La tradición lo recuerda como mártir y testigo directo del Cristo resucitado.

San Anatalón de Milán

Fue el primer obispo de Milán, designado —según la tradición— por el propio apóstol san Pedro. Pastoreó a la comunidad cristiana en tiempos de persecución y es considerado uno de los pilares de la fe en el norte de Italia.

Santa Aurelia de Estrasburgo

Hija de una familia noble, consagró su vida a la oración y a la caridad. Su tumba en Estrasburgo fue lugar de peregrinación durante siglos. La Iglesia la recuerda como ejemplo de vida humilde y entregada al servicio de Dios.

San Sergio de Capadocia

Soldado del ejército romano convertido al cristianismo, sufrió martirio en Capadocia por negarse a adorar a los ídolos. Su valentía lo convirtió en símbolo de fidelidad para los primeros cristianos.

Otros santos y beatos del día

San Finbar o Barry, obispo de Cork (Irlanda), fundador de monasterios y evangelizador de la isla.

Beato Carlos de Blois, duque de Bretaña, laico ejemplar en su vida de oración y justicia.

Beato Hermano Carlos de Jesús (Carlos de Foucauld): recordado en algunas tradiciones por su espiritualidad misionera.

Un día para recordar la fe en tiempos difíciles

El santoral del 25 de septiembre reúne figuras diversas: obispos fundadores, discípulos del Señor, mártires y laicos que vivieron con radicalidad el Evangelio. Sus vidas inspiran a los fieles a mantener la esperanza incluso en medio de la adversidad.

Temas ItaliaIrlandaCristoIglesia Católica
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?
1

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres
2

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano
3

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia
4

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar
5

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo
6

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

Más Noticias
Por qué solo en Tucumán es feriado el 24 de septiembre y qué se celebra

Por qué solo en Tucumán es feriado el 24 de septiembre y qué se celebra

¿Quién es Isha Escribano? La prima trans de Máxima Zorreguieta que enfrentó el abandono familiar

¿Quién es Isha Escribano? La prima trans de Máxima Zorreguieta que enfrentó el abandono familiar

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y la temperatura seguirá en aumento

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y la temperatura seguirá en aumento

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

Alerta por un fuerte temporal de viento en el país: ¿en qué provincias deberán tener cuidado?

Alerta por un fuerte temporal de viento en el país: ¿en qué provincias deberán tener cuidado?

Hoy habrá baja presión de agua en el centro durante la mañana, informó la SAT

Hoy habrá baja presión de agua en el centro durante la mañana, informó la SAT

Recuerdos fotográficos: 1872 y 1878, fotos del monumento más antiguo de Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1872 y 1878, fotos del monumento más antiguo de Tucumán

Batalla de Tucumán y Virgen de la Merced: actividades para hacer en el feriado

Batalla de Tucumán y Virgen de la Merced: actividades para hacer en el feriado

Comentarios