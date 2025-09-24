Santoral del 25 de septiembre: quiénes son los santos y beatos que la Iglesia recuerda en esta fecha

La Iglesia católica celebra este jueves 25 de septiembre la memoria de varios santos y beatos cuyas vidas dejaron huella por su fe, su servicio a los demás y su testimonio de esperanza. A continuación, un repaso por las figuras principales del santoral del día:
San Cleofás, discípulo del Señor
El Evangelio de san Lucas relata que, tras la resurrección, dos discípulos iban camino a Emaús. Uno de ellos era Cleofás, quien reconoció a Jesús al partir el pan. La tradición lo recuerda como mártir y testigo directo del Cristo resucitado.
San Anatalón de Milán
Fue el primer obispo de Milán, designado —según la tradición— por el propio apóstol san Pedro. Pastoreó a la comunidad cristiana en tiempos de persecución y es considerado uno de los pilares de la fe en el norte de Italia.
Santa Aurelia de Estrasburgo
Hija de una familia noble, consagró su vida a la oración y a la caridad. Su tumba en Estrasburgo fue lugar de peregrinación durante siglos. La Iglesia la recuerda como ejemplo de vida humilde y entregada al servicio de Dios.
San Sergio de Capadocia
Soldado del ejército romano convertido al cristianismo, sufrió martirio en Capadocia por negarse a adorar a los ídolos. Su valentía lo convirtió en símbolo de fidelidad para los primeros cristianos.
Otros santos y beatos del día
San Finbar o Barry, obispo de Cork (Irlanda), fundador de monasterios y evangelizador de la isla.
Beato Carlos de Blois, duque de Bretaña, laico ejemplar en su vida de oración y justicia.
Beato Hermano Carlos de Jesús (Carlos de Foucauld): recordado en algunas tradiciones por su espiritualidad misionera.
Un día para recordar la fe en tiempos difíciles
El santoral del 25 de septiembre reúne figuras diversas: obispos fundadores, discípulos del Señor, mártires y laicos que vivieron con radicalidad el Evangelio. Sus vidas inspiran a los fieles a mantener la esperanza incluso en medio de la adversidad.