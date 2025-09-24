Alberdi lanzará una app para emergencias y prevención del delito

Secciones
La ciudad implementará una aplicación móvil que permitirá a los vecinos emitir alertas inmediatas en situaciones de riesgo, conectada directamente con el Centro de Monitoreo.

Hace 1 Hs

La ciudad de Alberdi avanza en la modernización de sus políticas de seguridad con la implementación de “Alerta Alberdi”, una aplicación móvil que permitirá a vecinos y vecinas enviar alertas en tiempo real ante situaciones de emergencia. El objetivo es acelerar la respuesta de los agentes de seguridad locales y ofrecer un recurso accesible desde cualquier dispositivo.

El sistema estará vinculado al Centro de Monitoreo municipal, lo que posibilitará una asistencia geolocalizada y más eficaz. Según explicaron desde la intervención municipal, la herramienta tendrá un rol clave para mujeres que atraviesen episodios de violencia o peligro, aunque podrá ser utilizada por cualquier ciudadano que requiera ayuda inmediata.

El anuncio se formalizó en una reunión entre el interventor Guillermo Norry y el secretario de Seguridad, Marcelo Moreno, donde también se debatieron estrategias integrales de protección urbana, como el desarrollo tecnológico, la prevención del delito y la coordinación de recursos de emergencia.

“La herramienta tendrá especial utilidad para mujeres en situación de vulnerabilidad o riesgo, aunque estará disponible para toda la población. El objetivo es facilitar una respuesta institucional ágil y eficaz”, subrayó Norry, quien destacó que la iniciativa se enmarca en el paradigma de prevención impulsado por el Ministerio del Interior, bajo la conducción de Darío Monteros.

Además de la aplicación, se evalúa la adquisición de un vehículo hidrante para el cuerpo de bomberos, un recurso vital para reforzar la capacidad de respuesta ante incendios en zonas periféricas donde el acceso al agua es más complejo.

Desde la Intervención remarcaron que estas acciones no son medidas aisladas, sino parte de un plan integral de gestión que busca dotar a Alberdi de herramientas modernas, preventivas y efectivas.

La llegada de Alerta Alberdi y la incorporación de nuevos recursos operativos representan un paso decisivo hacia una ciudad más segura, conectada y preparada frente a cualquier emergencia.

Temas Alberdi
