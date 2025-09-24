Maternidad y running: la historia de Analú Fernández, que volvió a correr tras ser mamá y le apunta a los 21k de LA GACETA

La imagen aún resuena. Belén Casetta, con apenas cinco meses de haber dado a luz, volaba sobre la pista en Santiago de Chile. Con su hija en brazos en la tribuna, conquistó el oro panamericano en los 3.000 metros con obstáculos. Su triunfo no fue solamente deportivo, fue la demostración de que la maternidad no interrumpe los sueños, sino que los transforma. Ese eco llegó hasta Tucumán, en donde otra mujer, lejos del alto rendimiento y de los estadios, trazaba su propio recorrido. Analú Fernández, psicóloga y madre de un bebé de un año y medio, volvió a atarse las zapatillas tras el parto y puso la mira en los 21 kilómetros de Buenos Aires y en los 21k de LA GACETA.