Secciones
Seguridad

Banda del Río Salí: un choque derivó en una violenta agresión registrada por las cámaras

El siniestro ocurrió en la intersección de Diagonal Paz y 9 de Julio. La reacción del conductor de la moto obligó a la intervención policial.

Banda del Río Salí: un choque derivó en una violenta agresión registrada por las cámaras
Hace 1 Hs

Un accidente de tránsito terminó en un violento episodio en la ciudad de Banda del Río Salí. Anoche, en la esquina de Diagonal Paz y 9 de Julio, un auto y una moto colisionaron y, tras el impacto, se desató una fuerte disputa entre los conductores.

El motociclista, visiblemente alterado, comenzó a golpear el rodado mayor y llegó a destrozar la luneta y una ventanilla a puñetazos, provocando daños materiales y lesiones. Ante la gravedad de la situación, intervinieron agentes de la Policía y vigías municipales.

El agresor fue trasladado al policlínico municipal, donde recibió atención médica, y luego quedó demorado en la comisaría junto con el otro involucrado, para prestar declaración sobre lo sucedido.

El violento episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del municipio bandeño.

Temas Banda del Río SalíPolicía de TucumánViolencia
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia
1

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?
2

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres
3

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km
4

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar
5

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

Atraparon en Santiago del Estero al acosador de una joven de Tafí Viejo
6

Atraparon en Santiago del Estero al acosador de una joven de Tafí Viejo

Más Noticias
Lujo, moda y marihuana: el caso de la ex modelo que irá a juicio en Salta

Lujo, moda y marihuana: el caso de la ex modelo que irá a juicio en Salta

Línea de tiempo del caso Adhemar, una de las estafas más grandes del NOA

Línea de tiempo del caso Adhemar, una de las estafas más grandes del NOA

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

Caso Adhemar: Bacchiani está cada vez más cerca de recuperar la libertad

Caso Adhemar: Bacchiani está cada vez más cerca de recuperar la libertad

Atraparon en Santiago del Estero al acosador de una joven de Tafí Viejo

Atraparon en Santiago del Estero al acosador de una joven de Tafí Viejo

Comentarios