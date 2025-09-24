Banda del Río Salí: un choque derivó en una violenta agresión registrada por las cámaras

Un accidente de tránsito terminó en un violento episodio en la ciudad de Banda del Río Salí. Anoche, en la esquina de Diagonal Paz y 9 de Julio, un auto y una moto colisionaron y, tras el impacto, se desató una fuerte disputa entre los conductores.
El motociclista, visiblemente alterado, comenzó a golpear el rodado mayor y llegó a destrozar la luneta y una ventanilla a puñetazos, provocando daños materiales y lesiones. Ante la gravedad de la situación, intervinieron agentes de la Policía y vigías municipales.
Un accidente de tránsito ocurrió anoche en la intersección de Diag. Paz y 9 de Julio, en Banda del Río Salí. Esto provocó un altercado que requirió la intervención policial y de vigías. pic.twitter.com/X5R4awAxdc— Centro de Monitoreo BRS (@MonitoreoBrs) September 24, 2025
El agresor fue trasladado al policlínico municipal, donde recibió atención médica, y luego quedó demorado en la comisaría junto con el otro involucrado, para prestar declaración sobre lo sucedido.
El violento episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del municipio bandeño.