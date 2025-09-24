Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

La noticia sacudió al mundo del motociclismo tucumano y argentino. Chacana era considerado una de las jóvenes promesas del enduro: se inició en la disciplina desde muy pequeño, acumuló podios en competencias provinciales y nacionales, y en 2023 se consagró campeón tucumano en la categoría Junior. El año pasado, había debutado en la élite del enduro norteño, un paso que confirmaba su proyección deportiva.