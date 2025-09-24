Secciones
DeportesMotores

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Fabricio Emanuel Chacana, de 20 años, murió este martes en un accidente de tránsito en San Miguel de Tucumán. Su partida generó conmoción en el ambiente deportivo provincial y nacional.

DOLOR EN EL DEPORTE. La comunidad del motociclismo tucumano y nacional lamenta la muerte de Chacana, joven piloto que a los 20 años ya había dejado huella en las pistas. DOLOR EN EL DEPORTE. La comunidad del motociclismo tucumano y nacional lamenta la muerte de Chacana, joven piloto que a los 20 años ya había dejado huella en las pistas.
Hace 2 Hs

El martes por la mañana, un accidente vial en San Miguel de Tucumán se cobró la vida de Fabricio Emanuel Chacana, piloto de enduro de apenas 20 años. Según relataron testigos, un camión giró de manera imprevista delante suyo cuando circulaba en moto rumbo a su trabajo, y no pudo evitar la colisión.

La noticia sacudió al mundo del motociclismo tucumano y argentino. Chacana era considerado una de las jóvenes promesas del enduro: se inició en la disciplina desde muy pequeño, acumuló podios en competencias provinciales y nacionales, y en 2023 se consagró campeón tucumano en la categoría Junior. El año pasado, había debutado en la élite del enduro norteño, un paso que confirmaba su proyección deportiva.

Exalumno del Liceo Militar General Gregorio Araoz de Lamadrid, se destacó también en lo académico, reconocido por sus buenas calificaciones y su disciplina. En las pistas, su nombre era sinónimo de entrega y búsqueda de superación.

Un adiós cargado de dolor

Las muestras de pesar fueron inmediatas: familiares, amigos, compañeros y referentes del deporte se acercaron a la sala velatoria de calle Junín 333 para darle el último adiós. Sus restos serán inhumados esta tarde, desde las 18, en el Cementerio Jardín del Ángel.

El vacío que deja su partida se refleja en los mensajes de toda la comunidad deportiva, que lo recuerda como un joven apasionado, talentoso y con sueños aún por cumplir.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia
1

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?
2

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres
3

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km
4

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar
5

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

Atraparon en Santiago del Estero al acosador de una joven de Tafí Viejo
6

Atraparon en Santiago del Estero al acosador de una joven de Tafí Viejo

Más Noticias
Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

Recuerdos fotográficos: 1872 y 1878, fotos del monumento más antiguo de Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1872 y 1878, fotos del monumento más antiguo de Tucumán

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

Caso Adhemar: Bacchiani está cada vez más cerca de recuperar la libertad

Caso Adhemar: Bacchiani está cada vez más cerca de recuperar la libertad

Atraparon en Santiago del Estero al acosador de una joven de Tafí Viejo

Atraparon en Santiago del Estero al acosador de una joven de Tafí Viejo

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km

Comentarios