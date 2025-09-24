Secciones
Agenda de TV: Palmeiras-River Plate, por la clasificación a semifinales de la Libertadores

Once Caldas-Independiente del Valle buscarán meterse entre los mejores cuatro del torneo. Se juega otra fecha de la Europa League.

DIFÍCIL MISIÓN. Luego de caer en el Monumental, River Plate irá a Sao Paulo por la heróica ante Palmeiras. DIFÍCIL MISIÓN. Luego de caer en el Monumental, River Plate irá a Sao Paulo por la heróica ante Palmeiras. FOTO TOMADA DE X.COM/RIVERPLATE
Hace 1 Hs

Copa de Italia

12: Parma-Spezia (DSports 2)

13.30: Hellas Verona-Venezia (DSports+)

16: Como-Sassuolo (DSports+)

UEFA Europa League

13.30: Midtjylland-Sturm Graz (ESPN 2)

13.30: PAOK-Maccabi Tel-Aviv (ESPN 3)

16: Niza-Roma (ESPN)

16: Betis-Nottingham Forest (ESPN 2)

16: Braga-Feyenoord (ESPN 3)

16: Estrella Roja-Celtic (Disney+)

16: Friburgo-Basel (Disney+)

16: Dinamo-Fenerbahce (Disney+)

16: Malmö-Ludogorets (Disney+)

Carabao Cup

15.45: Huddersfield Town-Manchester City (Disney+)

Liga de España

16: Getafe-Alavés (ESPN 4)

16.20: Real Sociedad-Mallorca (ESPN 4)

16.30: Atlético Madrid-Rayo Vallecano (DSports)

Copa Sudamericana

19: Atlético Mineiro-Bolívar (DSports)

MLB (Major League Baseball)

19.30: Cleveland Guardians-Detroit Tigers (Disney+)

Copa Libertadores

Cuartos de Final (vuelta)

21.30: Once Caldas (2)-Independiente del Valle (0) (ESPN 2)

21.30: Palmeiras (2)-River Plate (1) (Fox Sports)

Temas EspañaClub Atlético River PlateCopa SudamericanaItaliaPalmeirasCopa Libertadores de AméricaEstados UnidosEuropa League
