El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y la temperatura seguirá en aumento

Los informes del SMN permiten pronosticar para el jueves el aumento de la nubosidad y de la temperatura, en una jornada en la que la máxima llegará a los 30 °C. La semana cerrará con un viernes caluroso, con una máxima de alrededor de los 32 °C, para una jornada que estará marcada el cielo mayormente cubierto.