El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y la temperatura seguirá en aumento

La mínima fue de 10 °C y se espera una amplitud térmica de casi 18 °C. La humedad será baja. El pronóstico.

SOL A PLENO. El 24 de Septiembre se celebrará en Tucumán con cielo despejado y una jornada calurosa. SOL A PLENO. El 24 de Septiembre se celebrará en Tucumán con cielo despejado y una jornada calurosa. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 2 Hs

El calor comenzará a sentirse cada vez más desde hoy en Tucumán, según el pronóstico del tiempo, que para este 24 de Septiembre anticipa, de nuevo, una máxima de 28 °C, en otra jornada marcada por la amplitud térmica. 

El feriado arrancó en nuestra provincia con el cielo mayormente despejado y con una temperatura mínima de 10 °C. La humedad fue de alrededor del 70%, mientras que los vientos fueron moderados del sector noroeste. La visibilidad fue de casi cinco kilómetros. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sostiene que la temperatura subirá durante la mañana y que para el mediodía se esperan 23 °C, con una humedad en descenso y cielo despejado. 

Las horas más cálidas transcurrirán por la tarde, cuando la humedad sea del 15% y la humedad de apenas un 25%. Los vientos serán moderados del noreste, mientras que la temperatura llegará a los 28 °C, como sucedió el martes. 

Para la noche se espera un leve incremento de la humedad mientras que la nubosidad será de un 5%. La temperatura retrocederá hasta los 18 °C y los vientos serán suaves desde el norte. 

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

Los informes del SMN permiten pronosticar para el jueves el aumento de la nubosidad y de la temperatura, en una jornada en la que la máxima llegará a los 30 °C. La semana cerrará con un viernes caluroso, con una máxima de alrededor de los 32 °C, para una jornada que estará marcada el cielo mayormente cubierto. 

