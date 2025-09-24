Hoy habrá baja presión de agua en el centro durante la mañana, informó la SAT

Sociedad Aguas del Tucumán informa que hoy, 24 de septiembre, se sacará de servicio el Acueducto Vipos para realizar reparación de una fuga de agua potable.
Por este motivo, habrá baja presión en la zona centro de San Miguel de Tucumán durante la mañana.
A fines de agosto se llevó a cabo en Buenos Aires la apertura de sobres licitatorios para la construcción del Acueducto de Vipos, obra clave para el suministro hídrico del Gran San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Yerba Buena.
La obra está planteada como una solución para un problema que tiene este sistema hídrico, que es su capacidad. Según se anunció, se va a triplicar la cantidad de metros cúbicos del suministro para el Gran San Miguel de Tucumán. Así, unos 400.000 usuarios se verían beneficiados con la nueva construcción, que incluye la refuncionalización de la toma en el río Vipos, y demandará unos 36 meses de tareas a lo largo de unos 50 kilómetros.