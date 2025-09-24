Secciones
SociedadActualidad

Hoy habrá baja presión de agua en el centro durante la mañana, informó la SAT
Hoy habrá baja presión de agua en el centro durante la mañana, informó la SAT
Hace 1 Hs

Sociedad Aguas del Tucumán informa que hoy, 24 de septiembre, se sacará de servicio el Acueducto Vipos para realizar reparación de una fuga de agua potable.

Por este motivo, habrá baja presión en la zona centro de San Miguel de Tucumán durante la mañana.

A fines de agosto se llevó a cabo en Buenos Aires la apertura de sobres licitatorios para la construcción del Acueducto de Vipos, obra clave para el suministro hídrico del Gran San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Yerba Buena.

La obra está planteada como una solución para un problema que tiene este sistema hídrico, que es su capacidad. Según se anunció, se va a triplicar la cantidad de metros cúbicos del suministro para el Gran San Miguel de Tucumán. Así, unos 400.000 usuarios se verían beneficiados con la nueva construcción, que incluye la refuncionalización de la toma en el río Vipos, y demandará unos 36 meses de tareas a lo largo de unos 50 kilómetros.

Temas Sociedad Aguas del Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Santoral del 18 de septiembre: qué santos se celebran hoy según la Iglesia católica

Santoral del 18 de septiembre: qué santos se celebran hoy según la Iglesia católica

¿Qué santos se recuerdan este 19 de septiembre?

¿Qué santos se recuerdan este 19 de septiembre?

¿Qué santos se celebran este 22 de septiembre?

¿Qué santos se celebran este 22 de septiembre?

Este 21 de septiembre se recuerda a San Mateo: de recaudador a evangelizador

Este 21 de septiembre se recuerda a San Mateo: de recaudador a evangelizador

Santoral del 20 de septiembre: mártires coreanos, conversos y apóstoles de la caridad

Santoral del 20 de septiembre: mártires coreanos, conversos y apóstoles de la caridad

Lo más popular
Anses anunció un aumento en las jubilaciones de octubre 2025: cuánto se cobrará
1

Anses anunció un aumento en las jubilaciones de octubre 2025: cuánto se cobrará

Efemérides del martes 23 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
2

Efemérides del martes 23 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

3

La necesidad de asegurar obras de energía

4

Cartas de lectores: moral pública

5

Cartas de lectores: trenes de pasajeros

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
6

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Más Noticias
Anses anunció un aumento en las jubilaciones de octubre 2025: cuánto se cobrará

Anses anunció un aumento en las jubilaciones de octubre 2025: cuánto se cobrará

¿Cómo se logró que el parque 9 de Julio amaneciera limpio y ordenado?

¿Cómo se logró que el parque 9 de Julio amaneciera limpio y ordenado?

Festival de San Sebastián: entre el amor maduro y la partida del hijo de la casa

Festival de San Sebastián: entre el amor maduro y la partida del hijo de la casa

Fuerte presencia tucumana y argentina en el Festival de San Sebastián

Fuerte presencia tucumana y argentina en el Festival de San Sebastián

La comunidad educativa de la Técnica N°1 de Monteros valoró la final alcanzada en Enseñame Tucumán por dos de sus estudiantes

La comunidad educativa de la Técnica N°1 de Monteros valoró la final alcanzada en Enseñame Tucumán por dos de sus estudiantes

Enseñame Tucumán: la Escuela Técnica N°1 de Monteros celebró a Valentín y a Ana Paula

Enseñame Tucumán: la Escuela Técnica N°1 de Monteros celebró a Valentín y a Ana Paula

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Comentarios