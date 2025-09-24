Hoy habrá baja presión de agua en el centro durante la mañana, informó la SAT

La obra está planteada como una solución para un problema que tiene este sistema hídrico, que es su capacidad. Según se anunció, se va a triplicar la cantidad de metros cúbicos del suministro para el Gran San Miguel de Tucumán. Así, unos 400.000 usuarios se verían beneficiados con la nueva construcción, que incluye la refuncionalización de la toma en el río Vipos, y demandará unos 36 meses de tareas a lo largo de unos 50 kilómetros.