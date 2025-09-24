La Provincia dará apoyo financiero por $300 millones para cooperativas

El mandatario subrayó que la entrega de equipamiento constituye un respaldo concreto de parte de la Provincia. “Se están entregando herramientas, trabajo, esfuerzo y sacrificio para poder llevar dignamente el pan a la casa de cada una de sus familias. Hay que estar en el cuero de cada cooperativista que no consigue un trabajo seguro, que no tiene una obra social y que todos los días tiene que pensar cómo cocina para sus hijos, cómo los manda a la escuela”, expuso.