La Provincia dará apoyo financiero por $300 millones para cooperativas

El Gobierno fortaleció al movimiento cooperativo con una inversión superior a los $300 millones en equipamiento y asistencia financiera a mutuales y cooperativas, en el marco del acto “La Economía Social Primero”, realizado en el Club Avellaneda Central. La ceremonia fue encabezada por el gobernador Osvaldo Jaldo, acompañado por ministros, legisladores, intendentes y funcionarios del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual.
El mandatario subrayó que la entrega de equipamiento constituye un respaldo concreto de parte de la Provincia. “Se están entregando herramientas, trabajo, esfuerzo y sacrificio para poder llevar dignamente el pan a la casa de cada una de sus familias. Hay que estar en el cuero de cada cooperativista que no consigue un trabajo seguro, que no tiene una obra social y que todos los días tiene que pensar cómo cocina para sus hijos, cómo los manda a la escuela”, expuso.
De casi $301 millones invertidos, $240 millones se destinaron a 26 proyectos de cooperativas, mientras que otros $60 millones fueron distribuidos a través de convenios de asistencia financiera para tres entidades: las Cooperativas Escolares de Tucumán, la Federación de Asociaciones Mutualistas de Tucumán y la Cooperativa de Trabajo San Lorenzo Mártir Limitada, que brinda servicios en hospitales.
Compromiso
Durante el acto, Jaldo destacó el compromiso de los trabajadores del sector en un país complicado, del que Tucumán no está exento de contingencias económicas y sociales. A su vez, resaltó que en la provincia existen más de 250 cooperativas y mutuales y que el apoyo oficial busca mejorar las condiciones de trabajo.
“Con estos equipamientos humanizamos la tarea del cooperativista. Hoy le damos una hormigonera para producir más, pero también para que el esfuerzo y sacrificio humano no sea al extremo que lo puede llevar a perjudicar la salud”, cerró Jaldo.