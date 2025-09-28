Secciones
Preocupación para los gamers: Steam dejará de ser compatible en una gran cantidad de computadoras en 2026

La plataforma de videojuegos ya no recibirá actualizaciones ni soporte en equipos viejos. ¿Quiénes se quedan afuera?

Hace 1 Hs

La plataforma de videojuegos más popular del mundo, Steam, anunció que dejará de funcionar en computadoras con Windows 10 de 32 bits a partir del 1 de enero de 2026.

Adiós a Steam en PC antiguas

Valve, la empresa detrás de Steam, confirmó que desde esa fecha la aplicación ya no recibirá actualizaciones de seguridad, nuevas funciones ni soporte técnico en equipos que utilicen sistemas operativos de 32 bits.

Esto significa que cualquier cambio en Windows podría hacer que la plataforma deje de funcionar correctamente. Además, quienes desinstalen Steam en estas máquinas no podrán volver a instalarlo, ya que solo estará disponible la versión más reciente.

¿A quiénes afecta la medida?

La decisión impactará en los usuarios que todavía no hayan migrado a Windows 10 de 64 bits o a Windows 11.
No obstante, se trata de una cantidad cada vez más reducida de jugadores, ya que la mayoría de los equipos actuales funcionan con arquitecturas de 64 bits.

Vale recordar que no es la primera vez que ocurre algo similar: en 2024, Steam ya había dejado de ser compatible con Windows 7 y 8 (en versiones de 32 y 64 bits).

¿Qué pasará con los juegos de Steam?

Los gamers no perderán su biblioteca. La mayoría de los juegos de 32 bits podrán ejecutarse sin problemas en sistemas de 64 bits, como Windows 10 o 11.
La única diferencia es que el cliente de Steam no podrá seguir utilizándose en computadoras antiguas que no cumplan con los requisitos mínimos.

Una transición inevitable

Este cambio está en línea con la evolución tecnológica de la industria. Microsoft ya confirmó que el soporte estándar de Windows 10 finalizará el 14 de octubre de 2025, salvo para quienes paguen un plan de soporte extendido.

Recomendación para los gamers

Si todavía usás un equipo con Windows 10 de 32 bits, la única manera de garantizar que tu cuenta y tus juegos de Steam sigan funcionando es migrar a un sistema de 64 bits lo antes posible.

De lo contrario, desde 2026, Steam dejará de ser compatible y tu PC quedará fuera de la plataforma gamer más grande del mundo.

