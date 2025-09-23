La pasión del turf se enciende: llega el Gran Premio “Batalla de Tucumán”

La edición número 70 del Gran Premio “Batalla de Tucumán” llega cargada de expectativas y emociones. Con 14 participantes en pista, la carrera ofrecerá un duelo apasionante entre punteros y atropelladores de jerarquía en el hipódromo tucumano. El circo hípico abrirá sus puertas a las 10, la primera carrera se largará a las 11 y habrá 17 competencias. Dr. Legasov buscará repetir la hazaña de 2024 en la central.
SOBRAN LOS CANDIDATOS EN EL BATALLA
El Gran Premio “Batalla de Tucumán”, que se largará a las 18.30 y que tendrá 2.200 metros de recorrido, promete ser apasionante de principio a fin, ya que hay varios ejemplares punteros y un buen lote de ejemplares atropelladores. El porteño He’s a Rockstar, que se encuentra radicado en Santiago del Estero, se perfila como uno de los candidatos a la victoria. El pupilo de Francisco Muratore triunfó en sus dos últimas presentaciones. El 25 de julio venció por medio cuerpo a Standartd, en el tiempo 2’5”3/5 para los 2.000 metros. Y hace un mes atrás derrotó por 3 3/4 largos a Cima Himalaya, en 2’6”3/5. Standartd y Dr. Legasov, que competirán en “yunta”, prometen ser huesos duros de roer. Ambos realizaron partidas finales brillantes: Standartd pasó 1.000 metros en 59”1/5 y Dr. Legasov empleó 58”2/5. “Son caballos muy diferentes y seguramente harán un buen juego de equipo. A Standartd le gusta correr adelante, mientras que Dr. Legasov es un gran atropellador”, avisó su entrenador César “Rulo” Assad. De los 14 participantes que tendrá el Gran Premio, Dr. Legasov es el único que sabe lo que es festejar en esta carrera, ya que la ganó el año pasado. Ahora buscará igualar la marca del santiagueño Monte Frondoso (vencedor en 1992 y en 1993) y quedar cerca del récord de Incurable Rebel (ganador en las ediciones de 2010, 2011 y 2012). La prueba tendrá representantes de Santa Fe, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán, la gran mayoría con campaña en los principales hipódromo de Buenos Aires.
LAS PUERTAS SE ABRIRÁN A LAS 10
A partir de las 10 de la mañana el público podrá ingresar al circo hípico tucumano. Desde el hipódromo informaron que todo el estacionamiento se realizará en el óvalo del circo hípico y que será gratuito. Los ingresos serán solamente por avenida Irineo Leguisamo, a la que se puede acceder por avenida Benjamín Araoz o por avenida Pedro Miguel Aráoz. Desde la organización informaron que estarán habilitadas tres confiterías, además de varios puestos gastronómicos en la zona de la tribuna popular.
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
La jornada del “Batalla”, que será con entrada libre y gratuita, quedará en la historia como la primera del circo hípico local que contará con 17 competencias largas, sin ninguna cuadrera, algo que se da únicamente en los hipódromos de Palermo y de San Isidro. “Queremos que sea una fiesta de la familia”, aseguraron desde la organización. La primera competencia se largará a las 11, mientras que la última está prevista para las 22.10. Habrá carreras desde 1.200 hasta 2.200 metros.
EL PRIMER CLÁSICO DE LA JORNADA
El clásico “Estrellas Tucumanas”, reservada para ejemplares adultos sobre 1.500 metros, será el primer cotejo jerárquico que tendrá el mitin. Storm Chuck, que viene de ganar en tiempo récord, aparece como el candidato a quedarse con la victoria. El defensor de la caballeriza “María Isabel” dejó una excelente impresión el pasado 24 de agosto cuando derrotó por medio pescuezo a Sweet Elementary, en 1’28”4/5 para los 1.500 metros. El santiagueño Malo de Película aparece como el rival más exigente, ya que viene de vencer por 2 1/2 cuerpos a Enloqueceme, en 1’11”3/5 para los 1.200 metros.
MOCK JOY, ENTRE LOS POTRILLOS
El alazán Mock Joy intentará seguir reinando entre los ejemplares jóvenes. El pensionista de Sergio Cuellar se destaca en el clásico “Fundación Equina Argentina-Copa Carrera de las Estrellas”, que se correrá en el undécimo tiurno (a las 17.30) sobre 1.400 metros. El hijo de Roman Joy apabulló a sus adversarios en sus últimas dos presentaciones: el 27 de julio le ganó por seis largos al tordillo Winner Zensational en 1’12”4/5 para los 1.200 metros sobre pista húmeda y el 24 de agosto derrotó por 16 cuerpos a The Coach en 1’23”2/5 para las 14 cuadras. Sus principales rivales serán Smiling Nich (el 7 de septiembre reprisó venciendo por 1 1/2 cuerpo a Don Piper en 1’24”4/5 para los 1.400 metros) y el invicto santiagueño Linguee Cap (el 24 de agosto relegó por siete cuerpos a Orpen Beach, en el muy buen tiepo de 1’11”1/5 para los 1.200 metros).
JIENTES DE GRAN NIVEL
Sin lugar a dudas que la presencia del brasileño Jorge Ricardo se robará todas las miradas, pero la reunión también contará con la presencia de otros jinetes de primer nivel. William Pereyra, Gustavo Calvente, Pedro “Chilila” Robles, Osvaldo “Fleco” Alderete y Jorge Luis Peralta, todos jockeys con triunfos en Grandes Premios de Grupo I, competirán en la jornada del “Batalla”. El jockey tucumano Luis Vai, que se encuentra radicado en Buenos Aires y que esta temporada compitió en el hipódromo de Kuwait, será otra de las estrellas que estará presente.
PRESENCIA FEMENINA
La jocketa Romina del Valle Villegas y entrenadora María Cristina Muñoz serán parte de la fiesta del “Batalla”. La jocketa tucumana, que acumula 113 triunfos en los hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata,m montará a Mundo Daniel en la primera carrera, a Viene Fácil en la quinta competencia y a Lucky Shadow en la última prueba. En tanto, Muñoz (la primera mujer cuidadora en ganar el Gran Premio “Nacional”) será una de las invitadas de lujo y la séptima carrera llevará su nombre.
HOMENAJE A FIGURAS DESTACADAS
Las autoridades del hipódromo realizarán homenajes a varias figuras locales y nacionales durante la jornada. Algunas carreras llevarán Luciano Polizzi, Carlos Alberto Chirino, Luis “Loro” López, José Faustino Bollea y Ramón Roque Barrionuevo. Todos ganaron el Gran Premio “Batalla de Tucumán”, además de haber triunfado en otros hipódromos.
El programa completo es el siguiente:
PRIMERA CARRERA
(1.300 metros-11 hs.)
PREMIO “LUCIANO POLIZZI”
caballo peso jockey
1 GRAND PLUS 57 Pablo Alarcón
2 LENGUITA BOSS 57 Jorge Peralta
3 CERO CERO SIETE 57 José Vizcarra
4 DON AUGE 57 Walter Marrades
5 MUNDO DANIEL 57 Romina Villegas
6 EL INDISCRETO 57 Matías Rodríguez
7 SACA BRILLO 57 X X
8 MURO ATLANTICO 57 Walter Figueroa
Candidato: (1) GRAND PLUS
SEGUNDA CARRERA
(1.300 metros-11.35 hs.)
PREMIO “CARLOS ALBERTO CHIRINO”
caballo peso jockey
1 LANDSLIDE RISK 57 Lucas Medina
2 PRIDE CANDY 57 Julián Bethencourt
3 CREANDO SUEÑOS 57 X X
4 ES NUESTRO 57 Rubén Camos
5 RIO SEGURO 57 William Pereyra
6 HERMANO DEL ALMA 57 José Vizcarra
7 WINSADAY 57 Cristian Caram
8 TAILGATE 57 Francisco Brito
Candidato: (2) PRIDE CANDY
TERCERA CARRERA
(1.300 metros-12.10 hs.)
PREMIO “ROMINA DEL VALLE VILLEGAS”
caballo peso jockey
1 ESTUDIAN 54 Julián Bethencourt
2 GRAND LUCRE 57 Lucas Medina
3 BLESSED AGAIN 52 Cristian Caram
3a PERNIGOTTI 57 X X
4 AMIGUITA BATACLANA 57 Luis Vai
5 VENDICARI 57 X X
6 GRAND SILVI 57 X X
7 CARTA ESCONDIDA 54 José Vizcarra
8 TIRA A BUENA 54 Franco Salto
9 PIU RIMOUT 54 Francisco Brito
10 ISLA DE LAS ROSAS 57 X X
Candidato: (7) CARTA ESCONDIDA
CUARTA CARRERA
(1.200 metros-12.50 hs.)
PREMIO “JOSE FAUSTINO BOLLEA”
caballo peso jockey
1 EL BARBA ROJA 56 Walter Marrades
2 GIRO LATINO 56 Jorge Peralta
3 ANTES 56 José Vizcarra
4 APOSTOLICO FRANK 56 Francisco Brito
5 GRIMALDO 56 Raúl Valdez
6 DORADO LEGS 56 José Carrizo
7 VALID SAM 56 Gonzalo Acosta
8 LIVE TIME 56 Osvaldo Alderete
9 GUAJIRU 56 X X
Candidato: (8) LIVE TIME
QUINTA CARRERA
(1.200 metros-13.30 hs.)
PREMIO “ESCUELA DE APRENDICES DE
JOCKEYS-MARUJA RAMIREZ”
caballo peso jockey
1 ES LIGERITO 57 Sergio Medina
2 BUENOS MUCHACHOS 55 Luis Vai
3 TWIN VIC 57 William Pereyra
4 EMPEROR JACK 57 Walter Marrades
5 SECURITY PREMIUM 57 Juan Romano
6 FUMIKOMI 57 Lucas Medina
7 EL COBRE 57 Julián Bethencourt
8 SALVIANO 55 Rubén Camos
9 RIVENDEL 55 Matías Rodríguez
10 VIENE FACIL 55 Romina Villegas
11 TRUNACCI 57 José Vizcarra
12 ISLAND OF LUCK 55 Héctor Alcayaga
Candidato: (9) RIVENDEL
SEXTA CARRERA
(1.200 metros-14.10 hs.)
PREMIO “MUSEO DE TURF LUIS ‘LORO’ LOPEZ”
caballo peso jockey
1 EMPERADOR RIDE 56 José Carrizo
2 FRIVOLOUS 56 X X
3 DIALECTO 56 Luis Vai
4 EL MAIPUENSE 56 X X
5 SENSACIONAL PRIZE 56 Héctor Suárez
6 EL PATRIARCA 56 José Vizcarra
7 WEIWEI 56 Pablo Alarcón
8 THE BEST WARRIOR 56 Juan Romano
9 SOY NICHOLAS 56 Ángel Villegas
Candidato: (6) EL PATRIARCA
SÉPTIMA CARRERA
(1.200 metros-14.50 hs.)
PREMIO “MARIA CRISTINA MUÑOZ”
caballo peso jockey
1 NAYLA PLUS 56 Benjamín Ossan
2 ABRA DEL HINOJO 56 Julián Bethencourt
3 WATERLIGHT 56 Pedro Robles
4 CHICA DE BLANCO 56 Luis Vai
5 TANA MARIETA 56 X X
6 POLAQUITA LOVE 56 José Vizcarra
7 REINA RIYONA 56 Juan Romano
8 POTRA SI 56 Matías Rodríguez
Candidato: (1) NAYLA PLUS
OCTAVA CARRERA
(1.200 metros-15.30 hs.)
PREMIO “RAMON ROQUE BARRIONUEVO”
caballo peso jockey
1 FULGENTE 56 Facundo Morán
2 GLANIADOR 56 José Carrizo
3 CENTELLA BIG PRIZE 56 Héctor Coronel
4 CRAZY DANCE 57 Lucas Medina
5 PRINCIPE DARK 56 Jorge Peralta
6 LIGHT BLACK 56 Cristian Caram
7 CURIOSO HONEY 56 Ángel Vai
8 TIERNO DE ALMA 56 Julián Bethencourt
9 MIEL ESCONDIDA 54 Héctor Suárez
10 LUCKY SANT 56 José Vizcarra
Candidato: (7) CURIOSO HONEY
NOVENA CARRERA
(1.500 metros-16.10 hs.)
CLASICO “ESTRELLAS TUCUMANAS”
caballo peso jockey
1 BUEN POETA 60 Franco Bruno
2 MALO DE PELICULA 60 Gustavo Calvente
3 BALMAR 60 X X
4 MR. AIDAN 60 Facundo Morán
5 STORM CHUCK 60 Ángel Vai
6 LATAN CRAF 58 Francisco Brito
7 PALADIN ORIENTAL 60 Julián Bethencourt
Candidato: (5) STORM CHUCK
DÉCIMA CARRERA
(1.500 metros-16.50 hs.)
ESPECIAL “UNION TRABAJADORES DEL TURF-COPA UTTA”
caballo peso jockey
1 FULL KISS 56 Rubén Camos
2 GOLDEN WARRIOR 56 Ángel Vai
3 AQUA BOY 53 Lucas Medina
4 CHARRUA SAVER 56 Gustavo Calvente
5 THE REMOTE 54 José Carrizo
6 CON EXCESO 55 Osvaldo Alderete
7 SWEET ELEMENTARY 54 Pablo Alarcón
8 SHOW GOES ON 54 Francisco Brito
9 PURE DABSTER 55 X X
Candidato: (8) SHOW GOES ON
UNDÉCIMA CARRERA
(1.400 metros-17.30 hs.)
CLASICO “FUNDACION EQUINA ARGENTINA-COPA
CARRERA DE LAS ESTRELLAS”
caballo peso jockey
1 MOCK JOY 56 Matías Rodríguez
2 LINGUEE CAP 56 Luis Vai
3 IL FELINO 56 Walter Marrades
4 DON PIPER 56 Francisco Brito
5 ALTRUISMO 56 José Carrizo
6 SMILING NICH 56 Ángel Vai
7 TRUE FOR SALE 56 Osvaldo Alderete
8 PASE DE PIQUE 56 Rubén Camos
9 THE COACH 56 Héctor Suárez
Candidato: (1) MOCK JOY
DUODECIMA CARRERA
(2.200 metros-18.30 hs.)
GRAN PREMIO “BATALLA DE TUCUMÁN”
caballo peso jockey
1 VOTEMOS 60 Franco Bruno
2 TWITCH HURRICANE 60 Héctor Suárez
3 LAUDRUP 60 William Pereyra
4 SUFFOK 60 Facundo Morán
5 CIMA HIMALAYA 58 Jorge Ricardo
6 DR. LEGASOV 60 José Vizcarra
6a STANDARTD 60 Rubén Camos
7 REMANENTE 60 Jorge Peralta
8 FIN DEL MUNDO 60 Matías Rodríguez
9 DRAGONET 60 Julián Bethencourt
10 HE’S A ROCKSTAR 60 Gustavo Calvente
11 SMASHING MASTER 60 Pedro Robles
12 SPEEDY ENDOR 60 Osvaldo Alderete
13 HYMPRESIONANTE 60 Walter Marrades
Candidato: (10) HE’S A ROCKSTAR
DECIMATERCERA CARRERA
(1.300 metros-19.30 hs.)
PREMIO “MONTE FRONDOSO 1992/93”
caballo peso jockey
1 ES AMOROSO 53 Francisco Brito
2 HIT BAMBU FITZ 57 William Pereyra
3 BASKO JAVIER 54 Juan Romano
4 WIND VISION 53 X X
5 CANDY GATO 54 José Carrizo
6 Q LOICO 53 Gustavo Calvente
7 INDIO ELECTRIC 54 Héctor Suárez
8 EL ENEMIGO 51 Matías Rodríguez
9 MASTER ROBERTS TOP 53 Julián Bethencourt
10 LOW FOOL 53 Pedro Robles
11 LORD LANCELOT 54 José Vizcarra
Candidato: (2) HIT BAMBU FITZ
DECIMACUARTA CARRERA
(1.800 metros-20.10 hs.)
ESPECIAL “JORGE ANTONIO RICARDO”
caballo peso jockey
1 JOLLY BOY 53 Francisco Brito
2 LORD TRIUMPH 52 Héctor Coronel
3 CARO AMICI 54 Héctor Suárez
4 ETOO 56 Gustavo Calvente
5 ROBERTS HIT 55 Osvaldo Alderete
6 EVROS TAMA 56 Jorge Ricardo
7 TATY BOONE 52 Luis Vai
Candidato: (5) ROBERTS HIT
DECIMAQUINTA CARRERA
(1.200 metros-20.50 hs.)
CLASICO “LITO BESTANI”
caballo peso jockey
1 CAETANO 55 Facundo Morán
2 EMBODY 55 Gustavo Calvente
3 ENLOQUECEME 54 José Vizcarra
4 REPLIK 56 Lucas Medina
5 VACUNATE 53 Jorge Peralta
6 GRYSTEX 55 William Pereyra
7 ILDO 53 José Carrizo
8 CASUAL SECURITY 54 Ángel Vai
9 OJO D’ORO 56 Rubén Camos
Candidato: (3) ENLOQUECEME
DECIMASEXTA CARRERA
(1.400 metros-21.30 hs.)
PREMIO “INCURABLE REBEL 2010/11/12”
caballo peso jockey
1 GOOGLER 57 José Vizcarra
2 HUMOR AMIGO 57 Rubén Camos
3 CASHISKING 57 Lucas Medina
3a GLORIOSO IRENEO 57 Marcos Navarro
4 FURIOSO AMAZON 57 Francisco Brito
5 VIKINS TERROR 57 X X
6 JAN DE LICHE 57 Héctor Suárez
7 RADIO WAVES 57 X X
8 POR EL TRIUNFO 57 Matías Rodríguez
9 WHISKEY WHITE 57 X X
10 O MAIS GRANDE 57 Cristian Caram
Candidato: (6) JAN DE LICHE
DECIMASEPTIMA CARRERA
(1.400 metros-22.10 hs.)
PREMIO “JOSE PATRICIO GEREZ”
caballo peso jockey
1 EUFEMIO 54 Lucas Medina
2 FIGURIN 56 Jorge Ricardo
3 DISTINTO RIG 54 Walter Marrades
4 DUPLEXER 53 Héctor Suárez
5 LORD OF MOYVORE 54 Facundo Morán
6 EL MOONWALK 53 Francisco Brito
7 YODA 57 Marcos Navarro
8 MASTER DANDY 53 José Vizcarra
9 LUCKY SHADOW 54 Romina Villegas
Candidato: (5) LORD OF MOYVORE