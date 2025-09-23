Secciones
La pasión del turf se enciende: llega el Gran Premio “Batalla de Tucumán”

He’s a Rockstar, Standartd y Dr. Legasov son los nombres más fuertes en la competencia de 2.200 metros. La jornada se iniciará a las 11 y las puertas se abrirán una hora antes. Habrá 17 carreras de primer nivel.

INTENTARÁ REPETIR. Dr. Legasov, que ganó el año pasado el “Batalla”, es uno de los principales candidatos. INTENTARÁ REPETIR. Dr. Legasov, que ganó el año pasado el “Batalla”, es uno de los principales candidatos.
Carlos Chirino
Por Carlos Chirino Hace 46 Min

La edición número 70 del Gran Premio “Batalla de Tucumán” llega cargada de expectativas y emociones. Con 14 participantes en pista, la carrera ofrecerá un duelo apasionante entre punteros y atropelladores de jerarquía en el hipódromo tucumano. El circo hípico abrirá sus puertas a las 10, la primera carrera se largará a las 11 y habrá 17 competencias. Dr. Legasov buscará repetir la hazaña de 2024 en la central.

SOBRAN LOS CANDIDATOS EN EL BATALLA

El Gran Premio “Batalla de Tucumán”, que se largará a las 18.30 y que tendrá 2.200 metros de recorrido, promete ser apasionante de principio a fin, ya que hay varios ejemplares punteros y un buen lote de ejemplares atropelladores. El porteño He’s a Rockstar, que se encuentra radicado en Santiago del Estero, se perfila como uno de los candidatos a la victoria. El pupilo de Francisco Muratore triunfó en sus dos últimas presentaciones. El 25 de julio venció por medio cuerpo a Standartd, en el tiempo 2’5”3/5 para los 2.000 metros. Y hace un mes atrás derrotó por 3 3/4 largos a Cima Himalaya, en 2’6”3/5. Standartd y Dr. Legasov, que competirán en “yunta”, prometen ser huesos duros de roer. Ambos realizaron partidas finales brillantes: Standartd pasó 1.000 metros en 59”1/5 y Dr. Legasov empleó 58”2/5. “Son caballos muy diferentes y seguramente harán un buen juego de equipo. A Standartd le gusta correr adelante, mientras que Dr. Legasov es un gran atropellador”, avisó su entrenador César “Rulo” Assad. De los 14 participantes que tendrá el Gran Premio, Dr. Legasov es el único que sabe lo que es festejar en esta carrera, ya que la ganó el año pasado. Ahora buscará igualar la marca del santiagueño Monte Frondoso (vencedor en 1992 y en 1993) y quedar cerca del récord de Incurable Rebel (ganador en las ediciones de 2010, 2011 y 2012). La prueba tendrá representantes de Santa Fe, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán, la gran mayoría con campaña en los principales hipódromo de Buenos Aires.

LAS PUERTAS SE ABRIRÁN A LAS 10

A partir de las 10 de la mañana el público podrá ingresar al circo hípico tucumano. Desde el hipódromo informaron que todo el estacionamiento se realizará en el óvalo del circo hípico y que será gratuito. Los ingresos serán solamente por avenida Irineo Leguisamo, a la que se puede acceder por avenida Benjamín Araoz o por avenida Pedro Miguel Aráoz. Desde la organización informaron que estarán habilitadas tres confiterías, además de varios puestos gastronómicos en la zona de la tribuna popular.

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

La jornada del “Batalla”, que será con entrada libre y gratuita, quedará en la historia como la primera del circo hípico local que contará con 17 competencias largas, sin ninguna cuadrera, algo que se da únicamente en los hipódromos de Palermo y de San Isidro. “Queremos que sea una fiesta de la familia”, aseguraron desde la organización. La primera competencia se largará a las 11, mientras que la última está prevista para las 22.10. Habrá carreras desde 1.200 hasta 2.200 metros.

EL PRIMER CLÁSICO DE LA JORNADA

El clásico “Estrellas Tucumanas”, reservada para ejemplares adultos sobre 1.500 metros, será el primer cotejo jerárquico que tendrá el mitin. Storm Chuck, que viene de ganar en tiempo récord, aparece como el candidato a quedarse con la victoria. El defensor de la caballeriza “María Isabel” dejó una excelente impresión el pasado 24 de agosto cuando derrotó por medio pescuezo a Sweet Elementary, en 1’28”4/5 para los 1.500 metros. El santiagueño Malo de Película aparece como el rival más exigente, ya que viene de vencer por 2 1/2 cuerpos a Enloqueceme, en 1’11”3/5 para los 1.200 metros.

MOCK JOY, ENTRE LOS POTRILLOS

El alazán Mock Joy intentará seguir reinando entre los ejemplares jóvenes. El pensionista de Sergio Cuellar se destaca en el clásico “Fundación Equina Argentina-Copa Carrera de las Estrellas”, que se correrá en el undécimo tiurno (a las 17.30) sobre 1.400 metros. El hijo de Roman Joy apabulló a sus adversarios en sus últimas dos presentaciones: el 27 de julio le ganó por seis largos al tordillo Winner Zensational en 1’12”4/5 para los 1.200 metros sobre pista húmeda y el 24 de agosto derrotó por 16 cuerpos a The Coach en 1’23”2/5 para las 14 cuadras. Sus principales rivales serán Smiling Nich (el 7 de septiembre reprisó venciendo por 1 1/2 cuerpo a Don Piper en 1’24”4/5 para los 1.400 metros) y el invicto santiagueño Linguee Cap (el 24 de agosto relegó por siete cuerpos a Orpen Beach, en el muy buen tiepo de 1’11”1/5 para los 1.200 metros).

JIENTES DE GRAN NIVEL

Sin lugar a dudas que la presencia del brasileño Jorge Ricardo se robará todas las miradas, pero la reunión también contará con la presencia de otros jinetes de primer nivel. William Pereyra, Gustavo Calvente, Pedro “Chilila” Robles, Osvaldo “Fleco” Alderete y Jorge Luis Peralta, todos jockeys con triunfos en Grandes Premios de Grupo I, competirán en la jornada del “Batalla”. El jockey tucumano Luis Vai, que se encuentra radicado en Buenos Aires y que esta temporada compitió en el hipódromo de Kuwait, será otra de las estrellas que estará presente.

PRESENCIA FEMENINA

La jocketa Romina del Valle Villegas y  entrenadora María Cristina Muñoz serán parte de la fiesta del “Batalla”. La jocketa tucumana, que acumula 113 triunfos en los hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata,m montará a Mundo Daniel en la primera carrera, a Viene Fácil en la quinta competencia y a Lucky Shadow en la última prueba. En tanto, Muñoz (la primera mujer cuidadora en ganar el Gran Premio “Nacional”) será una de las invitadas de lujo y la séptima carrera llevará su nombre.

HOMENAJE A FIGURAS DESTACADAS

Las autoridades del hipódromo realizarán homenajes a varias figuras locales y nacionales durante la jornada. Algunas carreras llevarán Luciano Polizzi, Carlos Alberto Chirino, Luis “Loro” López, José Faustino Bollea y Ramón Roque Barrionuevo. Todos ganaron el Gran Premio “Batalla de Tucumán”, además de haber triunfado en otros hipódromos.

El programa completo es el siguiente:

PRIMERA CARRERA

(1.300 metros-11 hs.)

PREMIO “LUCIANO POLIZZI”

caballo            peso                jockey

1 GRAND PLUS           57             Pablo Alarcón

2 LENGUITA BOSS       57             Jorge Peralta

3 CERO CERO SIETE     57             José Vizcarra

4 DON AUGE               57             Walter Marrades

5 MUNDO DANIEL        57             Romina Villegas

6 EL INDISCRETO         57             Matías Rodríguez

7 SACA BRILLO           57             X X

8 MURO ATLANTICO    57             Walter Figueroa

Candidato: (1) GRAND PLUS

SEGUNDA CARRERA

(1.300 metros-11.35 hs.)

PREMIO “CARLOS ALBERTO CHIRINO”

caballo            peso                jockey

1 LANDSLIDE RISK       57             Lucas Medina

2 PRIDE CANDY           57             Julián Bethencourt

3 CREANDO SUEÑOS    57             X X

4 ES NUESTRO            57             Rubén Camos

5 RIO SEGURO            57             William Pereyra

6 HERMANO DEL ALMA               57             José Vizcarra

7 WINSADAY               57             Cristian Caram

8 TAILGATE                57             Francisco Brito

Candidato: (2) PRIDE CANDY

TERCERA CARRERA

(1.300 metros-12.10 hs.)

PREMIO “ROMINA DEL VALLE VILLEGAS”

caballo            peso                jockey

1 ESTUDIAN                54             Julián Bethencourt

2 GRAND LUCRE         57             Lucas Medina

3 BLESSED AGAIN       52             Cristian Caram

3a PERNIGOTTI            57             X X

4 AMIGUITA BATACLANA             57             Luis Vai

5 VENDICARI               57             X X

6 GRAND SILVI            57             X X

7 CARTA ESCONDIDA   54             José Vizcarra

8 TIRA A BUENA         54             Franco Salto

9 PIU RIMOUT             54             Francisco Brito

10 ISLA DE LAS ROSAS                57             X X

Candidato: (7) CARTA ESCONDIDA

CUARTA CARRERA

(1.200 metros-12.50 hs.)

PREMIO “JOSE FAUSTINO BOLLEA”

caballo            peso                jockey

1 EL BARBA ROJA       56             Walter Marrades

2 GIRO LATINO            56             Jorge Peralta

3 ANTES    56             José Vizcarra

4 APOSTOLICO FRANK  56             Francisco Brito

5 GRIMALDO              56             Raúl Valdez

6 DORADO LEGS         56             José Carrizo

7 VALID SAM              56             Gonzalo Acosta

8 LIVE TIME                56             Osvaldo Alderete

9 GUAJIRU 56             X X

Candidato: (8) LIVE TIME

QUINTA CARRERA

(1.200 metros-13.30 hs.)

PREMIO “ESCUELA DE APRENDICES DE

JOCKEYS-MARUJA RAMIREZ”

caballo            peso                jockey

1 ES LIGERITO             57             Sergio Medina

2 BUENOS MUCHACHOS               55             Luis Vai

3 TWIN VIC 57             William Pereyra

4 EMPEROR JACK        57             Walter Marrades

5 SECURITY PREMIUM  57             Juan Romano

6 FUMIKOMI               57             Lucas Medina

7 EL COBRE               57             Julián Bethencourt

8 SALVIANO                55             Rubén Camos

9 RIVENDEL                55             Matías Rodríguez

10 VIENE FACIL           55             Romina Villegas

11 TRUNACCI             57             José Vizcarra

12 ISLAND OF LUCK     55             Héctor Alcayaga

Candidato: (9) RIVENDEL

SEXTA CARRERA

(1.200 metros-14.10 hs.)

PREMIO “MUSEO DE TURF LUIS ‘LORO’ LOPEZ”

caballo            peso                jockey

1 EMPERADOR RIDE    56             José Carrizo

2 FRIVOLOUS              56             X X

3 DIALECTO                56             Luis Vai

4 EL MAIPUENSE         56             X X

5 SENSACIONAL PRIZE 56             Héctor Suárez

6 EL PATRIARCA         56             José Vizcarra

7 WEIWEI   56             Pablo Alarcón

8 THE BEST WARRIOR  56             Juan Romano

9 SOY NICHOLAS         56             Ángel Villegas

Candidato: (6) EL PATRIARCA

SÉPTIMA CARRERA

(1.200 metros-14.50 hs.)

PREMIO “MARIA CRISTINA MUÑOZ”

caballo            peso                jockey

1 NAYLA PLUS            56             Benjamín Ossan

2 ABRA DEL HINOJO    56             Julián Bethencourt

3 WATERLIGHT           56             Pedro Robles

4 CHICA DE BLANCO   56             Luis Vai

5 TANA MARIETA        56             X X

6 POLAQUITA LOVE      56             José Vizcarra

7 REINA RIYONA          56             Juan Romano

8 POTRA SI 56             Matías Rodríguez

Candidato: (1) NAYLA PLUS

OCTAVA CARRERA

(1.200 metros-15.30 hs.)

PREMIO “RAMON ROQUE BARRIONUEVO”

caballo            peso                jockey

1 FULGENTE               56             Facundo Morán

2 GLANIADOR             56             José Carrizo

3 CENTELLA BIG PRIZE 56             Héctor Coronel

4 CRAZY DANCE         57             Lucas Medina

5 PRINCIPE DARK        56             Jorge Peralta

6 LIGHT BLACK           56             Cristian Caram

7 CURIOSO HONEY       56             Ángel Vai

8 TIERNO DE ALMA     56             Julián Bethencourt

9 MIEL ESCONDIDA      54             Héctor Suárez

10 LUCKY SANT          56             José Vizcarra

Candidato: (7) CURIOSO HONEY

NOVENA CARRERA

(1.500 metros-16.10 hs.)

CLASICO “ESTRELLAS TUCUMANAS”

caballo            peso                jockey

1 BUEN POETA            60             Franco Bruno

2 MALO DE PELICULA  60             Gustavo Calvente

3 BALMAR 60             X X

4 MR. AIDAN              60             Facundo Morán

5 STORM CHUCK         60             Ángel Vai

6 LATAN CRAF           58             Francisco Brito

7 PALADIN ORIENTAL   60             Julián Bethencourt

Candidato: (5) STORM CHUCK

DÉCIMA CARRERA

(1.500 metros-16.50 hs.)

ESPECIAL “UNION TRABAJADORES DEL TURF-COPA UTTA”

caballo            peso                jockey

1 FULL KISS                56             Rubén Camos

2 GOLDEN WARRIOR    56             Ángel Vai

3 AQUA BOY               53             Lucas Medina

4 CHARRUA SAVER     56             Gustavo Calvente

5 THE REMOTE           54             José Carrizo

6 CON EXCESO            55             Osvaldo Alderete

7 SWEET ELEMENTARY                54             Pablo Alarcón

8 SHOW GOES ON        54             Francisco Brito

9 PURE DABSTER        55             X X

Candidato: (8) SHOW GOES ON

UNDÉCIMA CARRERA

(1.400 metros-17.30 hs.)

CLASICO “FUNDACION EQUINA ARGENTINA-COPA

CARRERA DE LAS ESTRELLAS”

caballo            peso                jockey

1 MOCK JOY               56             Matías Rodríguez

2 LINGUEE CAP           56             Luis Vai

3 IL FELINO                56             Walter Marrades

4 DON PIPER               56             Francisco Brito

5 ALTRUISMO             56             José Carrizo

6 SMILING NICH          56             Ángel Vai

7 TRUE FOR SALE       56             Osvaldo Alderete

8 PASE DE PIQUE         56             Rubén Camos

9 THE COACH             56             Héctor Suárez

Candidato: (1) MOCK JOY

DUODECIMA CARRERA

(2.200 metros-18.30 hs.)

GRAN PREMIO “BATALLA DE TUCUMÁN”

caballo            peso                jockey

1 VOTEMOS                60             Franco Bruno

2 TWITCH HURRICANE 60             Héctor Suárez

3 LAUDRUP                60             William Pereyra

4 SUFFOK   60             Facundo Morán

5 CIMA HIMALAYA      58             Jorge Ricardo

6 DR. LEGASOV           60             José Vizcarra

6a STANDARTD           60             Rubén Camos

7 REMANENTE            60             Jorge Peralta

8 FIN DEL MUNDO       60             Matías Rodríguez

9 DRAGONET              60             Julián Bethencourt

10 HE’S A ROCKSTAR  60             Gustavo Calvente

11 SMASHING MASTER                60             Pedro Robles

12 SPEEDY ENDOR       60             Osvaldo Alderete

13 HYMPRESIONANTE  60             Walter Marrades

Candidato: (10) HE’S A ROCKSTAR

DECIMATERCERA CARRERA

(1.300 metros-19.30 hs.)

PREMIO “MONTE FRONDOSO 1992/93”

caballo            peso                jockey

1 ES AMOROSO           53             Francisco Brito

2 HIT BAMBU FITZ       57             William Pereyra

3 BASKO JAVIER          54             Juan Romano

4 WIND VISION            53             X X

5 CANDY GATO           54             José Carrizo

6 Q LOICO  53             Gustavo Calvente

7 INDIO ELECTRIC        54             Héctor Suárez

8 EL ENEMIGO            51             Matías Rodríguez

9 MASTER ROBERTS TOP             53             Julián Bethencourt

10 LOW FOOL             53             Pedro Robles

11 LORD LANCELOT    54            José Vizcarra

Candidato: (2) HIT BAMBU FITZ

DECIMACUARTA CARRERA

(1.800 metros-20.10 hs.)

ESPECIAL “JORGE ANTONIO RICARDO”

caballo            peso                jockey

1 JOLLY BOY              53             Francisco Brito

2 LORD TRIUMPH        52             Héctor Coronel

3 CARO AMICI            54             Héctor Suárez

4 ETOO      56             Gustavo Calvente

5 ROBERTS HIT           55             Osvaldo Alderete

6 EVROS TAMA           56             Jorge Ricardo

7 TATY BOONE            52             Luis Vai

Candidato: (5) ROBERTS HIT

DECIMAQUINTA CARRERA

(1.200 metros-20.50 hs.)

CLASICO “LITO BESTANI”

caballo            peso                jockey

1 CAETANO                55             Facundo Morán

2 EMBODY 55             Gustavo Calvente

3 ENLOQUECEME        54             José Vizcarra

4 REPLIK    56             Lucas Medina

5 VACUNATE              53             Jorge Peralta

6 GRYSTEX 55             William Pereyra

7 ILDO       53             José Carrizo

8 CASUAL SECURITY    54             Ángel Vai

9 OJO D’ORO              56             Rubén Camos

Candidato: (3) ENLOQUECEME

DECIMASEXTA CARRERA

(1.400 metros-21.30 hs.)

PREMIO “INCURABLE REBEL 2010/11/12”

caballo            peso                jockey

1 GOOGLER                57             José Vizcarra

2 HUMOR AMIGO        57             Rubén Camos

3 CASHISKING             57             Lucas Medina

3a GLORIOSO IRENEO   57             Marcos Navarro

4 FURIOSO AMAZON    57             Francisco Brito

5 VIKINS TERROR         57             X X

6 JAN DE LICHE          57             Héctor Suárez

7 RADIO WAVES          57             X X

8 POR EL TRIUNFO      57             Matías Rodríguez

9 WHISKEY WHITE        57             X X

10 O MAIS GRANDE     57             Cristian Caram

Candidato: (6) JAN DE LICHE

DECIMASEPTIMA CARRERA

(1.400 metros-22.10 hs.)

PREMIO “JOSE PATRICIO GEREZ”

caballo            peso                jockey

1 EUFEMIO 54             Lucas Medina

2 FIGURIN  56             Jorge Ricardo

3 DISTINTO RIG           54             Walter Marrades

4 DUPLEXER               53             Héctor Suárez

5 LORD OF MOYVORE  54             Facundo Morán

6 EL MOONWALK        53             Francisco Brito

7 YODA      57             Marcos Navarro

8 MASTER DANDY       53             José Vizcarra

9 LUCKY SHADOW       54             Romina Villegas

Candidato: (5) LORD OF MOYVORE

Temas TucumánClub Caja Popular de Ahorros de TucumánHipódromo de TucumánJockey Club de TucumánGran Premio Batalla de Tucumán
