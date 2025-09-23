Jorge Ricardo, la leyenda que competirá en el “Batalla”

Consejos

“Ricardinho” sabe que cada aparición suya es mucho más que un dato estadístico. Es inspiración pura para los que empiezan a dar sus primeros pasos en la profesión. Por eso, no duda en transmitir mensajes que trascienden lo deportivo: “Los chicos deben saber que nada se logra sin esfuerzo. Si vos te dedicás a algo y lo hacés con pasión, tenés muchas más posibilidades de llegar al éxito. Hay que saber que no siempre te irá bien, pero no hay que bajar los brazos y hay que seguir laburando. Nunca hay que perder la humildad. Todos los días se aprende algo nuevo. Yo tengo 63 años y sigo aprendiendo, porque nunca sabemos todo. Siempre hay cosas para mejorar. Entonces, la humildad y la dedicación son muy importantes”.