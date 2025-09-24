Batalla de Tucumán y Virgen de la Merced: actividades para hacer en el feriado

Fiesta: misas y homenajes a la Virgen de la Merced

En la previa a la fiesta de la Virgen de la Merced ayer al mediodía en la Basílica Nuestra Señora de la Merded se realizó la solemne vestición de la Virgen. A través de una breve ceremonia, le impusieron a la figura religiosa los atributos que utilizará hoy. Entre ellos, se destaca el bastón de mando que le entregó el general Belgrano y la corona pontificia. Los festejos arrancan a la medianoche con un homenaje por parte de las agrupaciones gauchas, la entonación del Himno Nacional Argentino y el repique de campanas. Por la mañana, se celebrarán varias misas en la Basílica (a las 6, 7.30 y 9). A las 11 habrá una misa por las Fuerzas Armadas y de seguridad. Al mediodía, se traslada la imagen de la Virgen hasta la Comunidad de las Hermanas Esclavas (Alberdi al 500), lugar donde se libró la Batalla de Tucumán.