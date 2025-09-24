Batalla de Tucumán y Virgen de la Merced: actividades para hacer en el feriado

Ciudadela: habrá una caminata histórica desde las 8.30
Hoy desde las 8.30 se desarrollará la “Caminata Histórica” desde el Club San Martín hasta la Casa Belgraniana, en la que podrán participar vecinos y agrupaciones en un recorrido de 900 metros. Van a participar del desfile la Banda de Música Militar, los Soldados Históricos del Ejército, la escuela Ciudadela y todos los que quieran sumarse.
El estadio del santo será el punto de encuentro de la caminata a través de la cual se busca recrear el recorrido realizado por el general Manuel Belgrano y el Ejército del Norte hasta el campo de batalla donde los tucumanos defendieron la libertad con valentía y convicción.
Acto: representación en la Casa Belgraniana
Al finalizar la caminata, en la Casa Belgraniana (Bernabé Aráoz 681) se realizará un acto con una representación del momento en el que el general Manuel Belgrano decidió dar batalla en Tucumán, además de la proyección de un video elaborado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán donde se detallan los momentos más importantes de este enfrentamiento fundamental para nuestra historia ya que detuvo el avance realista en el norte de Argentina y consolidó la causa independentista.
Fiesta: misas y homenajes a la Virgen de la Merced
En la previa a la fiesta de la Virgen de la Merced ayer al mediodía en la Basílica Nuestra Señora de la Merded se realizó la solemne vestición de la Virgen. A través de una breve ceremonia, le impusieron a la figura religiosa los atributos que utilizará hoy. Entre ellos, se destaca el bastón de mando que le entregó el general Belgrano y la corona pontificia. Los festejos arrancan a la medianoche con un homenaje por parte de las agrupaciones gauchas, la entonación del Himno Nacional Argentino y el repique de campanas. Por la mañana, se celebrarán varias misas en la Basílica (a las 6, 7.30 y 9). A las 11 habrá una misa por las Fuerzas Armadas y de seguridad. Al mediodía, se traslada la imagen de la Virgen hasta la Comunidad de las Hermanas Esclavas (Alberdi al 500), lugar donde se libró la Batalla de Tucumán.
Procesión: acto en la plaza Belgrano y misa en la Catedral
A las 16, se trasladará la imagen de la Virgen de la Merced hasta la plaza Belgrano, donde media hora después se realizará un acto cívico, militar y religioso, en conmemoración por los años transcurridos desde la Batalla de Tucumán. Al concluir, la Virgen será llevada en procesión, junto a sus devotos peregrinos, por las calles Juan Bautista Alberdi y 24 de Septiembre hasta la plaza Independencia. La fiesta de La Merced, a quien el general Manuel Belgrano la proclamó “Generala del Ejército Argentino”, concluye con la celebración de una misa en la explanada de la Catedral, a las 18.30. Allí todo el pueblo le agradece a la Virgen, le pide, la celebra y finalmente, a las 19,30, la imagen es llevada a su santuario -a una cuadra de allí- para ocupar su lugar en el Camarín. En la Basílica, a las 22, se oficia la misa del Peregrino.
Servicios: así funcionan los hospitales, colectivos y el comercio
Al tratarse de un feriado provincial el 24 de Septiembre, hoy es un día no laborable y muchos servicios, tanto municipales y provinciales como la actividad privada, se ven alterados. En cuando a los servicios municipales, la Asistencia Pública no tendrá atención en consultorios, sino que se atenderá únicamente emergencias en la guardia de odontología, enfermería y radiología dental. Por otro lado, no habrá recolección de residuos y tampoco habrá atención en la Dirección de Respuesta Rápida ni en el Mercado Municipal Dorrego. En los hospitales y CAPS de la provincia también se atenderá por guardia. Los cementerios Norte, Oeste y Jardín abrirán en horario normal, de 8 a 12 y de 15 a 18. Los colectivos, por su parte, circularán con frecuencia reducida y al ritmo de los domingos. La Cámara de Comercio informó que los locales abrirán normalmente hoy.