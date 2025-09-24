Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: ¿Palta o aguacate?
Hace 4 Hs

¿Es palta o aguacate? Comenzaremos diciendo que ambas palabras son correctas según la Real Academia Española y se refieren a la fruta comestible del árbol denominado como “persea americana”, sobre cuyo cultivo y consumo en Coaxcatlán (México), existen evidencias desde hace unos 10.000 años. Mientras la palabra “aguacate” proviene del vocablo “ahuacatl” o “áwakatl” en la lengua hablada por los aztecas (nahuatl) y era una referencia a la forma y color de la fruta al poder traducirlo como “testículos de árbol”. La palabra “palta” deriva del quechua “paltay”, siendo ese el vocablo con que los incas definían a una etnia que habitaba la zona de Loja (Ecuador) y que, al asimilar dicha población descubrieron el consumo popular del fruto aplicando por extensión ese mismo nombre, y con el tiempo difundieron la fruta por todo el Tahuantinsuyo. Claramente, el uso de uno u otro vocablo es por una cuestión geográfica; mientras “palta” se utiliza desde Ecuador hasta Argentina, “aguacate” predomina desde México hasta Colombia. Para finalizar debo mencionar que este fruto tiene una tercera denominación, que es “avocato” y de la cual derivan los nombres dados en idiomas como italiano, inglés y francés.

Marcelo Daniel Castagno 

marcelocastagno@yahoo.com.ar

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Anses anunció un aumento en las jubilaciones de octubre 2025: cuánto se cobrará
1

Anses anunció un aumento en las jubilaciones de octubre 2025: cuánto se cobrará

Efemérides del martes 23 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
2

Efemérides del martes 23 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

3

La necesidad de asegurar obras de energía

4

Cartas de lectores: moral pública

5

Cartas de lectores: trenes de pasajeros

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
6

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Más Noticias
Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Trigemelas en Salta: un nacimiento extraordinario que ocurre una vez en un millón

Trigemelas en Salta: un nacimiento extraordinario que ocurre una vez en un millón

Así lucía Mirtha Legrand a los 24 años: la foto que nunca viste

Así lucía Mirtha Legrand a los 24 años: la foto que nunca viste

Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia

Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia

El conmovedor gesto de Messi hacia Dembelé tras consagrarse ganador del Balón de Oro

El conmovedor gesto de Messi hacia Dembelé tras consagrarse ganador del Balón de Oro

El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Suenan las alarmas por los barrabravas

Suenan las alarmas por los barrabravas

Comentarios