Cartas de lectores: ¿Palta o aguacate?

¿Es palta o aguacate? Comenzaremos diciendo que ambas palabras son correctas según la Real Academia Española y se refieren a la fruta comestible del árbol denominado como “persea americana”, sobre cuyo cultivo y consumo en Coaxcatlán (México), existen evidencias desde hace unos 10.000 años. Mientras la palabra “aguacate” proviene del vocablo “ahuacatl” o “áwakatl” en la lengua hablada por los aztecas (nahuatl) y era una referencia a la forma y color de la fruta al poder traducirlo como “testículos de árbol”. La palabra “palta” deriva del quechua “paltay”, siendo ese el vocablo con que los incas definían a una etnia que habitaba la zona de Loja (Ecuador) y que, al asimilar dicha población descubrieron el consumo popular del fruto aplicando por extensión ese mismo nombre, y con el tiempo difundieron la fruta por todo el Tahuantinsuyo. Claramente, el uso de uno u otro vocablo es por una cuestión geográfica; mientras “palta” se utiliza desde Ecuador hasta Argentina, “aguacate” predomina desde México hasta Colombia. Para finalizar debo mencionar que este fruto tiene una tercera denominación, que es “avocato” y de la cual derivan los nombres dados en idiomas como italiano, inglés y francés.