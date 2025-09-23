Secciones
El BID promete ampliar su respaldo a la Argentina y evalúa adelantar desembolsos por U$S3.900 millones

El organismo multilateral confirmó que intensificará sus operaciones en el país durante los próximos 15 meses y no descarta acelerar la entrega de fondos ya aprobados.

El Banco Interamericano de Desarrollo tiene su sede en EE.UU. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene su sede en EE.UU.
Hace 1 Hs

El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que incrementará “de manera significativa” sus operaciones en la Argentina durante los próximos 15 meses, en el marco de la Estrategia País recientemente aprobada. El plan contempla un respaldo financiero clave en medio de la compleja coyuntura política y económica que atraviesa el país.

Si bien el organismo que preside Ilan Goldfajn no adelantó nuevos montos, sí dejó abierta la posibilidad de acelerar el desembolso de recursos ya comprometidos -lo que se conoce como front load-, que este año ascienden a unos U$S3.900 millones. Una estrategia en la misma línea comunicó también el Banco Mundial, que informó que “está acelerando el apoyo a la Argentina” con un paquete de hasta U$S4.000 millones para los próximos meses.

Estrategia País y financiamiento

El BID definió como ejes centrales de su estrategia para Argentina la consolidación fiscal, la modernización de la infraestructura, la competitividad y la promoción de la inversión privada. Dentro de este marco, prevé cerrar 2025 con cinco nuevas operaciones para el sector público por U$S2.900 millones, a las que se sumarán otros U$S1.000 millones canalizados a través de BID Invest hacia áreas estratégicas como energía, minerales críticos, conectividad, salud y financiamiento de PyMEs.

“Actualmente, la cartera de BID Invest en Argentina es la más grande de toda la región. En el marco del programa del FMI y de su Estrategia País, el Grupo BID está brindando respaldo mediante un paquete de financiamiento de hasta U$S10.000 millones para los próximos tres años”, detalló el organismo.

De esa cifra, U$S7.000 millones estarán destinados a proyectos del sector público y otros U$S3.000 millones a fortalecer la inversión privada.

“La Estrategia País 2025-2028 refleja nuestro compromiso de largo plazo con Argentina. Trabajaremos junto al Gobierno nacional y los Gobiernos subnacionales para promover un crecimiento sostenido y resiliente, liderado por el sector privado, que contribuya a la creación de empleos de calidad, la reducción de la pobreza y una mayor conectividad con alto retorno social”, subrayó Viviana Alva-Hart, representante del BID en el país.

Banco Mundial: foco en competitividad

Por su parte, el Banco Mundial precisó que su apoyo se destinará a “motores clave de la competitividad”, entre ellos el desarrollo de la minería y minerales críticos, la expansión del turismo como generador de empleo, la ampliación del acceso a la energía y el fortalecimiento de cadenas de suministro y financiamiento a PyMEs.

El organismo recordó que este paquete de U$S4.000 millones se suma a los U$S12.000 millones anunciados en abril, lo que consolida un nivel de respaldo financiero inédito en un momento decisivo para la economía argentina.

Banco Interamericano de Desarrollo
