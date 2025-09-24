Una deuda con la memoria de la Batalla de Tucumán

A lo largo de la historia, Tucumán ha aportado a nuestra nación la Declaración de la Independencia y la Batalla de Tucumán. Entre ambas hay una diferencia sustancial: la primera fue una conquista de los representantes de buena parte de las Provincias Unidas, mientras que la segunda constituyó una hazaña vernácula, por el origen de la mayor parte de sus protagonistas. Tucumanos de todas las clases sociales, sumados a los salteños y a los jujeños que habían llegado desde el norte siguiendo a Manuel Belgrano y a sus soldados lograron algo que hasta aquel momento parecía difuso: vencer al poder colonial. Y no fue un triunfo más. En palabras de Tulio Halperín Donghi, “sin Tucumán, el camino de la independencia se habría cerrado antes de empezar”.