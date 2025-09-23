Central Córdoba: la Marea Verde expresó su apoyo a Jaldo y Tucumán Primero

Jaldo afirmó: “La verdad que estoy muy contento hoy, una vez más, como lo hacemos todos los días, primero desde el punto de vista institucional, porque bajo ningún punto de vista descuidamos nuestra responsabilidad de gobierno. Recorremos tanto capital como interior, y hoy, acá en el Club Central Córdoba, con este gran espacio político que nos ha venido acompañando permanentemente. Ha sido un encuentro imponente, con más de 13.000 personas, donde tucumanos y tucumanas están acompañando este proyecto político, la gestión provincial y municipal. Venimos a asumir el compromiso de consolidar todo lo que hicimos en este año y nueve meses, y también a comprometernos con Alito y toda la gente a seguir haciendo lo que falta en San Miguel de Tucumán y en la provincia. Queremos que nos comparen por los hechos y no por los dichos. Podemos mostrar salud, educación, seguridad y acción social. Muchas gracias a la Marea Verde, gracias querido Alito. Lo que se vislumbra es un gran triunfo electoral del Frente Tucumán Primero, cuya columna vertebral es el Partido Justicialista”.