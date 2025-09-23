Central Córdoba: la Marea Verde expresó su apoyo a Jaldo y Tucumán Primero

El gobernador Osvaldo Jaldo, vicepresidente del PJ Tucumán y candidato a diputado nacional, encabezó un multitudinario acto en el Club Central Córdoba junto a la “Marea Verde”, espacio conducido por Carlos “Alito” Assán, la legisladora Sara Assán y Carlitos Assán. En el encuentro, el sector político ratificó su apoyo a Jaldo y a los candidatos de Tucumán Primero de cara a las elecciones del 26 de octubre.
El mandatario estuvo acompañado por el ministro del Interior, Darío Monteros; el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz; Hugo Andina Lizárraga; el vicegobernador Miguel Acevedo; el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur; la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; los legisladores Javier Noguera y Carolina Vargas Aignasse; y las diputadas Elia Fernández y Gladys Medina.
Jaldo afirmó: “La verdad que estoy muy contento hoy, una vez más, como lo hacemos todos los días, primero desde el punto de vista institucional, porque bajo ningún punto de vista descuidamos nuestra responsabilidad de gobierno. Recorremos tanto capital como interior, y hoy, acá en el Club Central Córdoba, con este gran espacio político que nos ha venido acompañando permanentemente. Ha sido un encuentro imponente, con más de 13.000 personas, donde tucumanos y tucumanas están acompañando este proyecto político, la gestión provincial y municipal. Venimos a asumir el compromiso de consolidar todo lo que hicimos en este año y nueve meses, y también a comprometernos con Alito y toda la gente a seguir haciendo lo que falta en San Miguel de Tucumán y en la provincia. Queremos que nos comparen por los hechos y no por los dichos. Podemos mostrar salud, educación, seguridad y acción social. Muchas gracias a la Marea Verde, gracias querido Alito. Lo que se vislumbra es un gran triunfo electoral del Frente Tucumán Primero, cuya columna vertebral es el Partido Justicialista”.
Sobre las recientes medidas del Gobierno Nacional, agregó: “Es una medida que no la han tomado por el campo ni por los productores, sino por la necesidad de dólares hasta el 31 de octubre. Todo lo que sea para bien hay que apoyarlo, pero esto es meramente político y de corto plazo”.
El vicegobernador Miguel Acevedo sostuvo: “Este multitudinario acto da un respaldo tremendo al Frente Tucumán Primero. Es un respaldo para quienes defendemos la salud pública, la educación pública y a nuestros discapacitados. El 27 de octubre vamos a redoblar los esfuerzos y trabajar aún más en defensa de Tucumán, que siempre va a estar primero”.
La intendenta Rossana Chahla expresó: “Estamos atendiendo cada una de las necesidades, sabemos que hay muchas cosas por hacer y con estos candidatos de Tucumán Primero sabemos que van a defender la provincia. No hay otra forma en democracia de cambiar el rumbo que con el voto popular”.
La diputada Gladys Medina señaló: “Impresionante acto en Central Córdoba de la mano de Alito y Sara Assán. Agradezco el acompañamiento y pido disculpas a quienes quedaron afuera porque el lugar estaba completamente lleno. Esta lista de candidatos a diputados nacionales que encabeza Osvaldo Jaldo marca la unidad para defender nuestra provincia en el Congreso”.
La legisladora Sara Assán manifestó: “La Marea Verde muestra que estamos militando, que estamos en la calle y que los dirigentes necesitaban decirle personalmente al gobernador que lo apoyamos. El 26 de octubre necesitamos que los mejores tucumanos estén en esas bancas para defendernos. El gobernador solo no puede, necesita que los diputados acompañen”.
Carlos “Alito” Assán expresó: “Hace dos años que no vivíamos esto. Esta es una familia política, quizás la organización más grande de la provincia. Hoy empezó la campaña. Necesitamos que Tucumán tenga más diputados nacionales. Vamos a sacar entre 680 y 700 mil votos y meter cuatro diputados. El peronismo debe volver, porque siempre se hace cargo de los problemas del país y lo saca adelante. Eso es la Marea Verde”.
El legislador Javier Noguera destacó: “En esta noche extraordinaria, donde el Club Central Córdoba convocó a 15.000 personas, todos militantes comprometidos en mejorar la calidad de vida de los vecinos, no tengo dudas de que este acto va a marcar el rumbo del triunfo en la capital para el peronismo tucumano”.