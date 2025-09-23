Presentación en CABA: Futuro Berg, el nuevo libro de Fabián Soberón

El viernes 26 de septiembre a las 18 hs se presentará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Futuro Berg, la más reciente obra del escritor y cineasta Fabián Soberón. El evento contará con la participación especial de los reconocidos autores Marcial Gala (Cuba) y Mariano Quirós (Chaco), quienes acompañarán la presentación. La cita es en Suipacha 140, CABA, con entrada libre y gratuita.
Un futuro distópico en clave literaria
Con Futuro Berg, Soberón suma un nuevo volumen a su trilogía y propone un universo narrativo donde realidad y ficción se entrecruzan. El libro plantea un escenario distópico en el que la capital argentina se traslada a San Miguel de Tucumán, en medio de dictaduras neocatólicas, memorias alteradas y relatos atravesados por la destrucción.
La obra ha sido definida por críticos y escritores como un espejo oscuro del presente. Para el escritor Daniel Medina (La Gaceta), "como toda gran ciencia ficción, habla del futuro para hablar del presente. Lo inquietante no es lo que podría pasar, lo inquietante es lo que ya está pasando".
Por su parte, el filósofo Arturo Serna lo describe como "un libro alucinatorio y fantasmal, fundamental para los lectores, que retrata una parte del tremebundo porvenir de los argentinos".
Voces críticas sobre Futuro Berg
Edgardo H. Berg (Universidad Nacional de Mar del Plata): "Soberón explora lo posible y lo imprevisto en relatos rurales intensos, conspiraciones clandestinas y memorias ajenas que borran lo personal".
Daniel Medina (La Gaceta): "Se lee como un espejo torcido, inquietante y actual".
Arturo Serna (filósofo): "El futuro no es otra cosa que el presente secreto y dislocado".
Detalles de la edición
Ilustración de cubierta: Catalina Soberón León
Fotomontaje de cubierta: Bruno Soberón León
Editorial: La Papa
El libro ya se encuentra disponible para la compra, con envíos a todo el país y puntos de encuentro en San Miguel de Tucumán.
Para adquirir un ejemplar, los lectores pueden comunicarse vía WhatsApp: 3814787209 (Lourdes, Librehada).
Sobre Fabián Soberón
Fabián Soberón es escritor, cineasta y docente universitario. Su obra combina narrativa, ensayo y cine documental, y se ha consolidado como una de las voces más singulares de la literatura argentina contemporánea.