El rompecabezas de Federico van Mameren: “Una Argentina absolutamente imprevisible”

“Los periodistas, cuando hacemos una publicación, tenemos la reacción de ustedes. Después del ‘Enfoque del domingo’, un lector me envió un mail que me dejó pensando. Decía: ‘Este enfoque en especial me llamó la atención por la cercanía de un diálogo, un diálogo que tuve con mi esposa sobre asistir o no asistir a votar en las próximas elecciones. Nacimos en 1957 y nos casamos en 1982. Tenemos tres hijos y el primero nació en 1983. Llegamos a la conclusión que nosotros somos sobrevivientes de la dictadura y nuestro primer gran acto tan esperado fue votar en libertad y sentir nuestro pecho inflamado de tanto amor por la democracia. Nos seguimos preguntando, ¿por qué llegamos a esta instancia de duda acerca del acto cívico de ir a votar? La respuesta llegó casi instantáneamente. Hace 40 años. Hace 40 años estamos en el mismo lugar con los mismos protagonistas y sometidos a vivir solo como espectadores de esta cuasi democracia donde solo se simulan los actos’. Qué fuerte que un ciudadano que ha logrado meterse en la democracia, que ha sobrevivido a la dictadura, como dice, esté pensando en no ir a votar”, comentó Federico van Mameren, conductor de Panorama Tucumano, el programa insignia de LG Play.
Luego, explicó que tomó la decisión de compartir el correo del lector porque tiene que ver con lo que está pasando en la Argentina de hoy en día. “El viernes pasado un país que estaba tembloroso, un Presidente que toma la decisión de bajar las retenciones, cosa que no se podían hacer, que era imposible, pero que, sin embargo, se logra hacer, pero solamente por un mes, y sale, se sube al avión, se va a los Estados Unidos y consigue la foto que consiguieron muchos presidentes. La tutela de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para solucionar algo que los argentinos no terminamos de solucionar. De una mochila pesada que llevamos en estos, ¿no?, en estos 40 años”.
“Pero qué difícil explicar todo esto, porque la película se repite y las cosas no cambian. Entonces se entiende que haya un ciudadano más de este Tucumán que tenga dudas sobre si tiene sentido votar, y ahí sí la preocupación. Y la preocupación porque estamos en una Argentina que es absolutamente imprevisible. Los argentinos hemos aprendido a vivir así y vivimos así desde hace mucho tiempo, como este elector”, agregó.
También indicó que Javier Milei trae de los Estados Unidos dos cosas centrales: una es calma y la otra es confianza. “La confianza ya está marcando que el dólar baja, la confianza marca que el riesgo país tiende también a ir bajando. La calma le va a ayudar a todos, le va a ayudar a su campaña, a su campaña electoral en los próximos casi 32 días que quedan. Y, como dice Durán Barba, también está demostrando cuánto tiene que ver la economía con la política. ¿Esto se va a traducir en votos? No sabemos”.
“Los que están haciendo campaña acá en Tucumán son el peronismo, CREO, el radicalismo, el Frente de Izquierda y demás. Por supuesto que tienen el argumento de la economía, pero no está cambiando la vida por ahora. Y ahí, de nuevo, la necesidad de recuperar la política de una vez por todas para que sea elemento transformador. Qué es lo que ilusionó a este elector cuando fue a votar por primera vez”, sostuvo.
Para finalizar, sostuvo que “la imprevisibilidad muestra, antes que nada, el talento argentino, la capacidad argentina para reaccionar. Esa capacidad se da en la creatividad, en la improvisación. Fascina, tal vez fascina, ayuda a que dejemos obnubilados a quienes nos miran, pero sigue dando, de alguna manera, la muestra de cuán poco serios somos como país, aunque el riesgo país se venga para abajo”.