El rompecabezas de Federico van Mameren: “Una Argentina absolutamente imprevisible”

“Los periodistas, cuando hacemos una publicación, tenemos la reacción de ustedes. Después del ‘Enfoque del domingo’, un lector me envió un mail que me dejó pensando. Decía: ‘Este enfoque en especial me llamó la atención por la cercanía de un diálogo, un diálogo que tuve con mi esposa sobre asistir o no asistir a votar en las próximas elecciones. Nacimos en 1957 y nos casamos en 1982. Tenemos tres hijos y el primero nació en 1983. Llegamos a la conclusión que nosotros somos sobrevivientes de la dictadura y nuestro primer gran acto tan esperado fue votar en libertad y sentir nuestro pecho inflamado de tanto amor por la democracia. Nos seguimos preguntando, ¿por qué llegamos a esta instancia de duda acerca del acto cívico de ir a votar? La respuesta llegó casi instantáneamente. Hace 40 años. Hace 40 años estamos en el mismo lugar con los mismos protagonistas y sometidos a vivir solo como espectadores de esta cuasi democracia donde solo se simulan los actos’. Qué fuerte que un ciudadano que ha logrado meterse en la democracia, que ha sobrevivido a la dictadura, como dice, esté pensando en no ir a votar”, comentó Federico van Mameren, conductor de Panorama Tucumano, el programa insignia de LG Play.